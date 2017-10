Armáda chce v Karlovarském kraji zřídit výcvikové středisko

Ve vojenském újezdu Hradiště v Karlovarském kraji má do čtyř let vzniknout výcvikové středisko armády se stálou posádkou 200 až 300 vojáků. Armáda tak chce ulehčit výcvikovému středisku a vojenské akademii ve Vyškově, jehož kapacita přestává stačit. Novinářům to řekl náčelník Generálního štábu Armády ČR Josef Bečvář.

Armáda chce působení v Karlovarském kraji celkově rozšířit. Její letadla by mohla v budoucnu přistávat a doplňovat palivo také na letišti v Karlových Varech. Jak doplnil ministr obrany Martin Stropnický (ANO), už v příštím školním roce by mohla v kraji vzniknout při některé civilní škole jedna nebo dvě třídy oborů vojenské střední školy. V případě zájmu mezi uchazeči by mohla být v kraji vybudována i samostatná škola.