Armáda chce investovat do výcvikových center asi miliardu korun

Armáda plánuje, že bude v letech 2019 až 2025 investovat do výstavby a rekonstrukcí výcvikových zařízení a prostor, které využívá, asi miliardu korun. Peníze mimo jiné poputují také do Centra simulačních technologií v Brně. ČTK to řekla mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeisterová.

Ministerstvo podle ní počítá s dlouhodobou investicí, měla být rozložena do let 2019 až 2025. "Bude se týkat výstavby a rekonstrukce nejen Vojenské akademie a výcvikového centra ve Vyškově, ale také všech výcvikových zařízení a výcvikových prostorů, které využívá - Libavá, Doupov, Boletice a Centrum simulačních technologií," uvedla mluvčí.