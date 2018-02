Archiv popřel slova rozvědčíka o vědomé spolupráci Corbyna s StB

Tvrzení bývalého rozvědčíka Státní bezpečnosti (StB), který se v 80. letech setkával s britským politikem Jeremy Corbynem, je v rozporu s dochovanými materiály. Uvedla to ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková. Rozvědčík Ján Sarkocy řekl, že Corbyn s StB spolupracoval vědomě. Podle Ptáčníkové tento politik nemohl být agentem, protože v tom případě by měl zcela jinak vedený svazek. Vysvětlila, že vedení agentů mělo svá přesná pravidla, a když se jím někdo stal, byl převeden do jiného typu svazku. Tvrzení bývalého rozvědčíka jsou podle ní v přímém rozporu s archivními materiály. Sarkocy byl v roce 1989 z Velké Británie vyhoštěn spolu s několika dalšími rozvědčíky. Ještě v té době je v závěrečné zprávě o jeho stycích uveden Corbyn jako "RS", tedy osoba, o niž měla rozvědka zájem, nikoli jako agent. Ve svazku se dochovaly pasáže, které naznačují, že rozvědka se snažila vystupovat tak, aby Corbyn neměl žádné podezření.

Sarkocy také v Bratislavě řekl, že nynější český premiér v demisi Andrej Babiš byl od začátku vědomým spolupracovníkem československé Státní bezpečnosti (StB) a jeho archivní svazek nebyl zfalšován. Babiš na žádost ČTK o vyjádření reagoval slovy: "Pan Sarkocy lže."