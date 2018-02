Archiv: Britský politik Corbyn patrně nevěděl, s kým se setkává

Předseda britských labouristů Jeremy Corbyn, kterého list The Sun nařkl ze spolupráce s československou Státní bezpečností, patrně nevěděl, s kým se setkává. Nebyl veden jako spolupracovník Státní bezpečnosti. Podle Světlany Ptáčníkové, ředitelky Archivu bezpečnostních složek, který má materiály ke Corbynovi k dispozici, z dokumentů "nijak nevyplývá, že by věděl, že se stýká s rozvědčíkem". Corbyn se s rozvědčíkem vedeným pod jménem Jan Dymič sice sešel, považoval ho ale za diplomata. Archiváři, kteří dokumenty k této záležitosti nyní studují, našli podle ní naopak indicie, které naznačují, že si Státní bezpečnost dávala dobrý pozor na to, aby Corbyn neodhalil, s kým se schází. V materiálech je totiž uvedena zmínka, že rozvědčík má dbát, aby výdaje nebyly příliš vysoké a nevzbudily podezření. Podle Ptáčníkové to bylo obvyklé, rozvědčíci oficiálně pracovali na zastupitelských úřadech v zahraničí. Tento byl tajemníkem velvyslanectví a s Corbynem se setkával patrně z této funkce.