Archeologové z Brna budou první českou misí zkoumající Omán

První českou archeologickou koncesi pro badatelské práce na území Arabského poloostrova získali odborníci z brněnské Masarykovy univerzity. Tým vedený Innou Mateiciucovou a Maximilianem Wildingem začne od podzimu působit v lokalitě se zaniklým jezerem v hornatém vnitrozemí severního Ománu. Věnovat se budou časovému období v rozmezí od 8. do 4. tisíciletí před naším letopočtem. Odborníci budou zkoumat také takzvané trilithy, v řadách stojící kameny podél pobřeží Arábie, o nichž zatím není jasné, k čemu sloužily. Omán je známý především jako země legendárního mořeplavce Sindibáda ze sbírky pohádek Tisíc a jedna noc. "Pro archeology je zemí zaslíbenou. Od starověku zemí putovaly karavany s vzácným kadidlem a po moři to bylo na tradičních plachetnicích Dhau do Indie, co by kamenem dohodil," uvedla Mateiciucová.