Archeologický výzkum na trase D11 za Hradcem Králové je u konce

U Jaroměře na Náchodsku letos na jaře zhruba po 12 měsících skončil největší záchranný archeologický průzkum v historii České republiky. Archeologové pracovali na budoucím staveništi dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Souběžně s vykopávkami dělali průzkum na celkové ploše v délce 25 kilometrů a šířce 60 metrů rozdělené do 15 úseků. ČTK to sdělili zástupci stavebních firem a archeologů. Ředitelství silnic a dálnic v úterý zahájilo výstavbu D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří. Silnice v délce 7,15 kilometru bude stát 1,5 miliardy korun bez DPH a hotová by měla být do konce roku 2021.

"Staveniště dálnice protíná část krajiny nejhustěji v minulosti osídlené. Kolem těchto míst jsme jezdili mnoho let a teď víme, jaké poznání se zde skrývá," uvedl archeolog Radomír Tichý z Univerzity Hradec Králové, která se na výzkumu podílela.Nálezy začínají mladší dobou kamennou, tedy zemědělským pravěkem, nechybějí domy a pohřebiště ze starší doby bronzové, pohřebiště raného středověku či pozůstatky polních opevnění armád z 18. století či z prusko-rakouské války roku 1866. Zajímavostí jsou i zaniklé zpevněné cesty se stopami kol. Oblast mezi Hradcem a Jaroměří, kudy dálnice povede, patří z archeologického hlediska mezi nejbohatší místa v zemi. Zpracovávat nálezy budou odborníci ještě dva roky.