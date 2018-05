ArcelorMittal začal jednat o prodeji huti v Ostravě

Skupina ArcelorMittal začala jednat s potenciálními zájemci o její huť v Ostravě i další podniky v Evropě, které skupina nabídla jako kompenzační balíček v souvislosti s koupí italské ocelárny Ilva. Proces prodeje navrhovaných podniků by měl být uzavřen do konce roku. ČTK to sdělila mluvčí ArcelorMittalu Ostrava (AMO) Barbora Černá Dvořáková. Jak uvedl generální ředitel AMO Ašók Patil, Ostravská huť se bude prodávat jako fungující výrobní podnik, aniž by se snižovala její výrobní kapacita nebo počet pracovních míst. ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6500 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí.