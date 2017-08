Aplikaci sdíleného ubytování Airbnb využívají stále častěji senioři, a to jako cestovatelé i hostitelé. Počet rezervací českých uživatelů Airbnb ve věku nad 60 let se oproti loňsku zvýšil o 96 procent, celkově jde o téměř 4000 rezervací za posledních 12 měsíců. Podle celosvětových statistik společnosti se počet rezervací seniorů zvýšil o 64 procent. Senioři i stále častěji pronajímají tímto způsobem své nemovitosti. Ve Francii již dosahuje podíl lidí starších 60 let na celkovém počtu ubytovatelů 15 procent. V ČR je tento podíl zatím výrazně pod deset procent. Skoro polovina (45 pct) seniorů uvádí, že sdílení ubytování a z toho vyplývající příjmy jim umožňují zůstat v jejich domě i po odchodu do penze.