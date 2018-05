ANO nezveřejní jména svých ministrů před referendem v ČSSD

ANO nezveřejní jména svých ministrů v případné vládě s ČSSD před vnitrostranickým referendem v sociální demokracii, které začne příští týden. Při návštěvě Ústeckého kraje to řekl novinářům premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). "My určitě nezveřejníme jména ministrů. Jména ministrů řeknu nejdřív panu prezidentovi, jak je dobrým zvykem," řekl dnes Babiš. Termín jeho setkání s prezidentem Milošem Zemanem nebyl podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka zatím stanoven. O setkání s hlavou státu požádal i předseda sociální demokracie Jan Hamáček. "Uskuteční se 23. května," napsal Ovčáček ČTK. Jména všech členů kabinetu chtěla znát část politiků ČSSD, podle nich je to třeba, aby se mohli sociální demokraté v referendu kvalifikovaně rozhodnout o vstupu do vlády. Šéf hnutí ANO také uvedl, že se chce sejít s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, jehož strana by měla menšinovou vládu ANO s ČSSD tolerovat. Filip o víkendu po jednání širšího vedení KSČM řekl, že komunisté nemohou vládu podpořit, pokud v návrhu programového prohlášení zůstane závazek posilování zahraničních misí české armády.