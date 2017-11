Hnutí ANO nabídlo ČSSD vedení jednoho sněmovního výboru. Sociální demokraté nabídku proberou v poslaneckém klubu. O který výbor jde, úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec po schůzce zástupců obou uskupení nesdělil. Už dřív ČSSD vyslovila zájem o vedení sociálního, zdravotnického, bezpečnostního, branného, zahraničního nebo evropského výboru.

"Nabídka předsedy výboru je bez podmínek," řekl Chovanec s poukazem na poměrné zastoupení stran. Podotkl také, že sociální demokraté nežádali křeslo místopředsedy dolní komory. Nabídku by zvážili, pokud by dostali nabídku bez dalších podmínek. "Pro mě to není alfa a omega," zdůraznil Chovanec. Už minulý týden přitom poslanecký klub podpořil do této funkce bývalého předsedu Sněmovny Jana Hamáčka.