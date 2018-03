ANO chce nechat ČSSD ve vládě maximálně čtyři ministerstva

Místopředsedové hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a Richard Brabec by byli ochotni pro sociální demokraty vyčlenit ve vládě vedení maximálně čtyř ministerstev. Jedním z nich by mohl být takzvaně silový resort. Oblasti financí se ale ANO vzdát nechce. Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš nechce zatím otázku komentovat. Zástupci vedení ANO to novinářům řekli před začátkem dnešního jednání poslaneckého klubu ANO na pražském Chodově.

Vedení ČSSD zatím nediskutovalo o tom, o jaká ministerstva by se měla strana ucházet. Předseda Jan Hamáček řekl, že by za důstojné považoval obsazení pěti resortů. Usilovat by podle něj strana měla o ministerstva blízká svému programu, ale také o ta, kde má hnutí ANO střet zájmů. Poslanci ČSSD v této souvislosti zmiňovali ministerstva spravedlnosti či vnitra kvůli stíhání premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) v případu Čapího hnízda.