ANO a SPD rozpracují společné programové priority

Expertní týmy hnutí ANO a SPD příští týden rozpracují tři desítky priorit, které chce SPD prosadit přes vládu skládanou premiérem v demisi Andrejem Babišem. Při podpoře od SPD a KSČM by to měl být podle ANO kabinet odborníků, řekl po dvouhodinovém jednání s lídry hnutí ANO předseda SPD Tomio Okamura. V menšinovém kabinetu ANO znovu kritizoval ministryni obrany Karlu Šlechtovou, ministra dopravy Dana Ťoka a ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Nejsou to podle něj odborníci.

"Nemáme tam žádné politické trafikanty," uvedl na tyto výtky místopředseda hnutí ANO a vlády Richard Brabec s tím, že už současná vláda je vládou odborníků. Zástupci SPD po schůzce zdůraznili, že ve vládě nechtějí být a v případě, že vládu podpoří, budou sledovat, zda jejich programové priority budou naplňovány. Když se ukáže, že ne, vyvolá SPD hlasování o nedůvěře. Okamura současně připustil, že ANO má více možností vybrat si partnery pro spolupráci než SPD. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek po jednání uvedl, že stejnou debatu vede hnutí i s KSČM a předpokládá, že ji bude vést i s ČSSD po jejím sjezdu.