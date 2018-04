ANO a ČSSD se kvůli obnově jednání sejdou v pondělí

Schůzka o obnově jednání mezi ANO a ČSSD o vládě se uskuteční v pondělí večer poté, co se kabinet v demisi vrátí z návštěvy Karlovarského kraje. Novinářům to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Po čtvrtečním rozhodnutí výboru ANO vrátit se k rozhovorům s ČSSD doufá, že dohoda bude nalezena co nejrychleji. Vládu s důvěrou by si přál do prázdnin. Babiš novinářům řekl, že při zasedání výboru se podvolil většině a nakonec podpořil variantu návratu k rozhovorům s ČSSD. Babiš ještě před jednáním zamíří za prezidentem Milošem Zemanem. Setkají se v neděli odpoledne na zámku v Lánech. Rozhodnutí ANO nemile překvapilo šéfa SPD Tomia Okamuru, naopak místopředseda KSČM Jiří Dolejš ho označil za logické.

Případnou nabídku ANO by podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka posoudilo předsednictvo socialistů, které by se pravděpodobně sešlo příští pátek. Místopředseda ČSSD Martin Netolický zmínil, že by strana chtěla záruky, aby vedle vládní neexistovala alternativní koalice ve Sněmovně.