Anifilm přilákal 30.000 diváků, zvítězil film z Jižní Koreje

Hlavní cenu za celovečerní film pro dospělé získal na mezinárodním festivalu animovaných filmů Anifilm v Třeboni jihokorejský film Skončím prostě na ulici. Mezi celovečerními snímky pro děti zvítězil irský Živitel. Program přilákal přes 30.000 diváků. Přehlídka nabídla na 500 filmů, z toho 129 soutěžních. Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu převzala na Anifilmu 1. května Libuše Čihařová (87), spoluautorka večerníčků Bob a Bobek či Maxipes Fík.

Novinkou byla soutěž Český obzor; v sekci krátkých filmů zvítězil Vít Pancíř se snímkem Chůze a běhy, nejlepším studentským dílem je WOO-HOO! Dávida Štumpfa z pražské FAMU. Jedním z cílů Českého obzoru bylo, aby diváci viděli české filmy. "Zdaleka nejsilnější je (v ČR) studentská tvorba, co do počtu, tak dost často i do kvality," řekl ČTK ředitel Anifilmu Tomáš Rychecký.