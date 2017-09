Aneta Langerová v roli ruské básnířky Anny Barkovové

Příběh ruské básnířky Anny Barkovové (1901 až 1976), nespoutané ženy, která se vzpouzela společenským konvencím i režimu, vstoupí do českých kin 12. října. Režisérka Marta Nováková do hlavní role obsadila zpěvačku Anetu Langerovou. Režisérka na filmu 8 hlav šílenství pracovala devět let, při přípravě studovala množství dobových dokumentů a cestovala také na Sibiř po stopách zaniklých gulagů. V sovětských lágrech a ve vyhnanství strávila Barkovová 22 let. Nováková se rozhodla její příběh vyprávět pomocí poskládaných obrazů, děj se neodvíjí chronologicky a některé z osmi částí doplňují animované sekvence nebo scénické výjevy odkazující k výtvarné avantgardě. Langerová ČTK řekla, že ji nabídka režisérky na hlavní roli nejprve vyděsila. Pak se začala s příběhem básnířky seznamovat. "Ztvárnit Annu Barkovovou nebylo jednoduché, protože věřím tomu, že měla svůj vnitřní svět, který je pro mnohé nečitelný," řekla zpěvačka debutující na filmovém plátně.