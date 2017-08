Analýza: ČR přijímá víc vysílaných pracovníků, než sama vysílá

Česko je jedinou novou členskou zemí, která přijímá víc vysílaných pracovníků z EU, než kolik jich tam sama vysílá. Vysílání má na českou ekonomiku a mzdy zanedbatelné dopady. Uvádí to analýza o pracovní mobilitě, jejíž výsledky na svém webu zveřejnila vláda. Vysílání upravuje evropská směrnice, o jejíž změně nyní státy jednají. Podle návrhu by se měla pravidla zpřísnit. Staré členské země si stěžují na to, že noví členové EU mají kvůli lacinější práci výhodu a levnější vysílaní pracovníci ohrožují jejich pracovní místa.

O směrnici a mzdovém dumpingu by ve středu měli jednat v Salcburku premiéři Česka, Slovenska a Rakouska s francouzským prezidentem. Unijní státy se na nových vysílacích pravidlech zatím neshodly.