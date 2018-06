Analytik: Český obchod s USA klesne o dvě miliardy Kč

Zavedení amerických cel na ocel a hliník bude mít dopad na českých obchod v hodnotě téměř dvou miliard korun, tedy 2,4 procenta celkového vývozu do USA. ČTK to řekl analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka. Pro českou ekonomiku bude dopad marginální, analytik portálu capitalinked.com Radim Dohnal odhadl snížení růstu HDP o méně než 0,1 procenta. Spojené státy začaly ode dneška uplatňovat cla 25 procent na ocel a deset procent na hliník na dovoz z EU, Kanady a Mexika. USA zavedly nová cla na ocel a hliník 23. března. EU měla dosud z placení těchto poplatků výjimku. Brusel varoval, že v případě uvalení cel přikročí k odvetným opatřením. Podstatnější by podle Dohnala bylo, kdyby se obchodní válka rozšířila na exporty automobilů z EU do USA. To by dopad na český HDP mohl dosáhnout i několik jednotek procent.