Analytici: Výkonnost zahraničního obchodu stále pokulhává

Zahraniční obchod v srpnu potvrdil ztrátu dynamiky, částečně šlo o efekt posilující koruny. Vyplývá to z vyjádření analytiků. Možné výraznější posílení koruny zůstává hlavním rizikem pro export i do budoucna. Negativně byla bilance ovlivněna dovozem ropy a zemního plynu, jejichž cena roste, dodali ekonomové. Bilance zahraničního obchodu vykázala za srpen přebytek 5,9 miliardy korun. "Vyhoupla se tak sice z červencového deficitu do kladných čísel, ve srovnání s předchozími měsíci, kdy přebytek dosahoval v průměru 20 miliard, její výkonnost stále pokulhává," uvedl Viktor Zeisel z Komerční banky. Také podle ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy zahraniční obchod potvrdil ztrátu dynamiky, která je meziročně patrná od začátku letošního druhého čtvrtletí.