Zprávy Analytici ve čtvrtek změnu měnové politiky ČNB nečekají

29-01-2017 16:51 | Martina Bílá

Bankovní rada České národní banky na měnovém zasedání ve čtvrtek 2. února nechá sazby na minimech a oznámí pokračování devizových intervencí. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Centrální banka ve čtvrtek zveřejní i novou makroekonomickou prognózu, ve které ekonomové očekávají zohlednění výrazného růstu inflace koncem loňského roku. To by podle nich mohlo vést k rychlejšímu konci intervencí. Bankovní rada před Vánocemi zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení režimu devizových intervencí vidí polovinu roku 2017.

Babiš chce, aby se koalice zabývala cenou mobilních dat 29-01-2017 16:47 | Martina Bílá Ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby se koaliční rada zabývala cenou mobilních datových služeb. Řekl to v pořadu Partie v televizi Prima. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se počátkem února sejde s představiteli Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), s nimiž chce situaci řešit. ČTÚ v minulosti vícekrát vyzýval operátory, aby snížili velkoobchodní ceny datových služeb v síti LTE. Firmám O2 a Vodafone pohrozil odebráním licencí.



Podle Babiše jsou ceny datových služeb v Česku nejvyšší v Evropě. Chce proto, aby se vláda zasadila o jejich snížení. Záležitost podle vicepremiéra spadá do kompetence ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD).

Súdán poslal Čecha Jaška na 20 let do vězení, ČR to znepokojilo 29-01-2017 16:44 | Martina Bílá Súdánský soud poslal na 20 let do vězení českého občana Petra Jaška. Uznal ho vinným ve všech bodech obžaloby, včetně špionáže, sdělilo ČTK ministerstvo zahraničí ČR. Česká diplomacie je rozsudkem znepokojena a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek považuje za prioritu zajistit Jaškovo propuštění a jeho návrat do Česka.



Jašek byl v Súdánu zadržen v roce 2015, podle české diplomacie byl na misionářské výpravě a jeho cílem bylo pomáhat místním křesťanům. Súdánské úřady proti Jaškovi a třem Afričanům vznesly obvinění ze sedmi přečinů, mezi nimiž je také činnost proti státu.

Plánovaná evakuace nemocnice IKEM se ruší, parovod opraven 29-01-2017 12:30 | Martina Bílá Chystaná evakuace pacientů z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se v pondělí neuskuteční. Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) se prasklý parovod, kvůli kterému se evakuace plánovala, podařilo zabezpečit. Ministr to uvedl na twitteru.

Babiš se kvůli zákonu o střetu zájmů obrátí na Evropskou komisi 29-01-2017 12:27 | Martina Bílá Jedna z firem holdingu Agrofert podá stížnost k Evropské komisi kvůli českému zákonu o střetu zájmů. V pořadu Partie na televizi Prima to řekl vlastník Agrofertu a vicepremiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj stát zákonem porušuje evropské právo, protože omezuje jeho vlastnická práva. Zákon o střetu zájmů mimo jiné omezuje firmám členů vlády přístup ke státním zakázkám a k dotacím.

Počasí v pondělí 29-01-2017 09:12 | Martina Bílá Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Během dne od severozápadu sněžení. Teploty -1 až +3 °C.

Premiér Sobotka na jihu Čech nezískal nominaci na předsedu ČSSD 29-01-2017 09:10 | Martina Bílá Jihočeští sociální demokraté na krajské konferenci v Hluboké nad Vltavou neschválili nominaci premiéra Bohuslava Sobotky na předsedu strany. Předcházejících 12 krajských konferencí Sobotku v čele strany podpořilo. Na prvního místopředsedu Jihočeši v tajné volbě navrhli Jeronýma Tejce. O výsledcích jihočeské krajské konference ČTK informoval krajský tajemník strany Karel Vrkoč. O nominaci do vedení strany budou ještě jednat sociální demokraté v Moravskoslezském kraji. Volební sjezd ČSSD se koná letos v březnu.

Sport 29-01-2017 09:07 | Martina Bílá Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála pojedenácté v kariéře Světový pohár. Jistotu získala po nedělním druhém místě v závodě na 3000 m v Berlíně.



Rychlobruslařka Karolína Erbanová se na Světovém poháru v Berlíně potřetí probojovala na stupně vítězů. Po dvou druhých místech v závodech na 500 metrů v neděli skončila třetí na kilometrové trati.



Krasobruslařským mistrem Evropy se v Ostravě stal favorizovaný Španěl Javier Fernández, který získal zlatou medaili popáté za sebou. Michal Březina stejně jako před rokem v Bratislavě pokazil volnou jízdu a klesl z osmého na dvanácté místo. Druhý český zástupce ve finálovém programu Jiří Bělohradský skončil dvacátý.



Krasobruslařské mistrovství Evropy se v České republice uskutečnilo po 18 letech, na další vrcholnou akci by však fanoušci nemuseli tak dlouho čekat. Závodníci, diváci i zástupci Mezinárodní bruslařské unie byli s průběhem akce v Ostravě maximálně spokojeni a tak je možné, že se Češi budou v brzké době ucházet o další šampionáty. Vyloučeno ani není, že se pokusí získat pořadatelství mistrovství světa, které se naposledy konalo na českém území v Praze v roce 1993.

Rodinný film Olma Omerzua zvítězil v cenách filmové kritiky 29-01-2017 09:06 | Martina Bílá Vítězem Cen české filmové kritiky se stal Rodinný film, který v produkci Jiřího Konečného natočil slovinský filmař a absolvent pražské FAMU Olmo Omerzu. Zároveň byl oceněn v kategorii Nejlepší scénář, na kterém s ním spolupracoval Nebojša Pop-Tasić. V roce 2012 Omerzu získal od kritiků cenu jako Objev roku. Laureáti sedmého ročníku ankety byli vyhlášeni v pražském Divadle Archa.