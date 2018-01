Analytici: Inflace zůstane ještě nad dvěma procenty, sazby porostou

Inflace by se i nadále měla držet nad dvěma procenty a postupně začít klesat až v druhé polovině letošního roku. Zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou v únoru je i přes pokles prosincové inflace hotovou věcí. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Za celý loňský rok spotřebitelské ceny v ČR v průměru stouply o 2,5 procenta, což je nejvíc za posledních pět let. O rok dřív byla průměrná míra inflace 0,7 procenta. "I přes zpomalení tempa inflace v posledních měsících je zde podle našeho názoru stále prostor pro další utahování měnové politiky ČNB. Únorové zvýšení úrokových sazeb považujeme za rozhodnutou věc," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský. Zatímco v roce 2017 stály za inflací především dražší potraviny, v roce 2018 se nejspíše tím hlavním inflačním faktorem stanou podle analytika ČSOB Petra Dufka zvyšující se náklady na bydlení.

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí minulého roku vzrostla meziročně o pět procent, což je v souladu s předchozími odhady Českého statistického úřadu z listopadu a prosince. Meziroční růst hrubého domácího produktu byl tak v loňském třetím čtvrtletí nejvyšší za poslední dva roky.