American Airlines zavedou přímou linku z Prahy do Filadelfie

4. května příštího roku spustí letecká společnost American Airlines novou pravidelnou linku mezi Letištěm Václava Havla Praha (PRG) a letištěm Philadelphia International Airport (PHL). Tato nová linka mezi těmito dvěma městy nabídne v letních měsících více než 2 800 míst týdně. Linku bude obsluhovat Boeing 767-300.

„Dlouhodobě jsme usilovali o další přímé spojení z Prahy do Severní Ameriky a jsem rád, že od května 2018 budou moci cestující využít pravidelnou denní linku do Filadelfie. Získáme tak zároveň spojení s klíčovým přestupním bodem pro návazné lety po USA – např. do Los Angeles, San Francisca, Miami nebo Bostonu,“ řekl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha, a dodal: „Minulý rok cestovalo mezi Prahou a Severní Amerikou meziročně o 53,45 % cestujících více než v roce předcházejícím. Předpokládáme, že díky nové lince, kterou využije cca 60 000 lidí za rok, se zájem cestujících ještě zvýší.“

Nová linka bude startovat z amerického města každý den v 18:30, přičemž v Praze přistane následující den v 9:05. Opačným směrem bude odlétat v 11:30 a do Filadelfie přiletí v 15:10.