24-01-2017 18:35 | Martina Bílá

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Česko patří v EU k zemím, kde cizinci žádají o azyl nejméně. Zatímco v osmadvacítce připadá na milion obyvatel v průměru 702 lidí, kteří poprvé usilují o získání ochrany, v ČR je jejich množství pětadvacetkrát menší. Na milion lidí bylo 28 žadatelů. Vyplývá to ze zprávy o azylové situaci v unii za třetí loňské čtvrtletí, kterou na svém webu zveřejnil Eurostat. Podle něj je ČR spolu se Slovenskem, Portugalskem, Rumunskem a Estonskem státem s nejmenším počtem žadatelů o azyl na počet obyvatel.

Města a obce dosud dostatečně nevyužívaly možnosti, které jim dává zákon pro boj se smogem. Regulační řády ani nízkoemisní zóny zatím neplatí nikde. Novinářům to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po návštěvě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je jeho úřad připraven poskytnout samosprávám odbornou pomoc, nástroje pro boj se smogem si ale musejí vypracovat samy.

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 79,6 miliardy korun více, než do něj odvedla. Takzvaná čistá pozice je tak třetí nejvyšší od vstupu Česka do EU v roce 2004. Informovalo o tom ministerstvo financí. ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 123,8 miliardy korun a odvedla do něj 44,2 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU. Významnou úlohu ve výsledné pozici ČR podle ministerstva loni sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které činily 88 miliard korun. Další významnou položku příjmů představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku za 32,3 miliardy korun.