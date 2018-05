Aktivisté u soudu uspěli s žalobou proti skladu paliva v Temelíně

Aktivisté uspěli s žalobou proti umístění skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu elektrárny Temelín. Pražský městský soud zrušil příslušná rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj i jihočeského krajského úřadu. ČTK to sdělila mluvčí soudu Markéta Puci s tím, že v procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebyly dostatečně vyhodnoceny vlivy tzv. těžkých havárií. Rozsudek je pravomocný, úřady se věcí budou muset zabývat znovu. Náměstek jihočeské hejtmanky Pavel Hroch (Jihočeši 2012) ČTK řekl, že aktivisté by nyní měli navrhnout, jak jinak s vyhořelým palivem nakládat. Sklad v Temelíně funguje už od roku 2010, počátkem letošního roku byl zaplněn z jedné pětiny. Kontejnery v něm mají být až 60 let, poté se má použité palivo přesunout do trvalého úložiště.