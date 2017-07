Romské organizace kritizují prezidenta Miloše Zemana za jeho výroky o protektorátním koncentračním táboře v Letech u Písku, v jehož místech nyní stojí vepřín. Zeman ve čtvrtek ve svém pravidelném pořadu v televizi Barrandov řekl, že je proti zbourání vepřína v Letech a proti tomuto záměru se stavěl už jako premiér. "Odmítl jsem zrušit ten prasečák z velmi prostého důvodu, že jeho zrušení by vládu, a tedy daňové poplatníky stálo asi 400 milionů, což bylo před 15 lety, takže dneska by to možná byla i miliarda," řekl prezident. Dodal, že je proti tomu, "aby se likvidoval prosperující podnik" a místo bylo prázdné.

Česko za vepřín v Letech na pietním místě sklízí léta kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí. K odstranění farmy několikrát vyzval také Evropský parlament. O odkupu a zbourání výkrmny diskutovalo několik vlád. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) už dřív řekl, že jeho kabinet by chtěl jednání s majiteli ze společnosti AGPI dotáhnout do konce. Ministerstvo kultury nechalo vypracovat posudek o hodnotě pozemků, budov a vybavení. Cenu nezveřejnilo. Spekuluje se o několika stovkách milionů.