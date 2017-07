Valná hromada zemědělské společnosti AGPI vyslovila souhlas s převodem areálu vepřína v Letech v okrese Písek u památníku romského holokaustu na stát. Částku, kterou by stát měl zaplatit, firma neuvedla s odkazem na to, že jednání s vládou se vedou v utajeném režimu. Místopředseda představenstva firmy Jan Čech řekl, že záleží na tom, jaké podmínky nabídne stát. Sumu AGPI zveřejní v případě, že se s vládou dohodne. Ve zdůvodnění usnesení společnost uvedla, že o situaci vepřína v místě romského tábora z doby druhé světové války se jedná přes 20 let a vláda deklaruje prioritní zájem o jeho odstranění.