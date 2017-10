Akademie věd udělí ceny za výzkum i za popularizaci vědy

Devět odborníků dnes převezme ceny Akademie věd ČR (AV ČR) za vynikající vědecké výsledky a za popularizaci vědy. Jednu z cen udílí předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová spolu s Nadačním fondem Neuron. Za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu dostanou ceny tři badatelé spolu se svými týmy. Jsou to fyzik Lukáš Palatinus, entomolog Marek Jindra a fyziolog Josef Houštěk. Další tři ocenění jsou mladí odborníci do 35 let, a sice Rhys Taylor z Astronomického ústavu AV ČR, botanik Filip Kolář a sociolog Filip Vostal. Za propagaci a popularizaci výzkumu předá předsedkyně Zažímalová cenu filozofu Jaroslavu Peregrinovi a Václavu Hořejšímu z Ústavu molekulární genetiky.