Agrární komora chce kompenzace za sucho až 4 miliardy

Agrární komora chce, aby jako kompenzace za letošní sucho vyplatil stát zemědělcům 3,5 až 4 miliardy korun. Škody, které jsou hlavně na Moravě, dosahují deseti až 12 miliard korun, řekl prezident komory Zdeněk Jandejsek. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) dříve mluvil o možném příspěvku v hodnotě 1,2 miliardy korun, stejně jako za předloňské sucho. Peníze by chtěla komora získat ze státních podniků Lesy ČR a Budějovický Budvar s tím, že by firmy neodvedly peníze do rozpočtu.

Sucho ovlivnilo v některých oblastech sklizeň katastrofálně. Jandejsek řekl, že v části Jihomoravského kraje jsou sklizně na úrovni 15 až 20 procent průměru předcházejících pěti let. Chtěl by, aby stát vyplácel peníze všem pěstitelům, kteří prokážou, že mají ztráty oproti minulosti alespoň v hodnotě 30 procent. Letošní žně hodnotí komora jako průměr. Obilí však bude nejspíš mít horší kvalitu a jsou veliké regionální rozdíly.