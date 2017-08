Chorvatsko bude letos podle Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) stejně jako loni opět nejoblíbenější destinací českých turistů. Asociace odhaduje, že do něj vyrazí na 850.000 Čechů, loni jich bylo 828.000. Uvedli to její zástupci na tiskové konferenci. Chorvatsko žebříčku dovolených vévodilo zhruba 20 let. Předloni však na Slovensko vyjelo meziročně o tři čtvrtiny českých návštěvníků více, takže se v roce 2015 dostalo na pomyslnou první příčku.