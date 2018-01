Vizovické pečivo se dočká svého muzea

Fenomén vizovického pečiva se návštěvníkům představí přímo v kuchyni. Vyrábí se už 150 let a je k tomu potřeba hladká mouka a voda. A samozřejmě šikovnost, protože figurky se tvarují pomocí nůžek, nože nebo pinzety. Proč se vizovické pečivo peče tvrdé? To je otázka pro místostarostku Vizovic Alenu Hanákovou.

"Pamětníci, a ti, kteří přebírali vzpomínky od starých pekařů, říkali, že se vymyslelo takto tvrdé, aby ho nesnědly děti. Peče se jenom z mouky a vody, někdo přidává ještě ocet. Je to figurální pečivo, kterým se obdarovávají koledníci nebo návštěvy."

Jaké figurky se z vizovického pečiva dělají?

"Figurky byly různé, holubička, veverka, žabička, postavy. Jsou to figurky, které nestojí, a dají se také zavěsit. Takže jestli někdo vytváří z těsta na vizovické pečivo stojící postavy, tak to je špatně. Správné vizovické pečivo je ležící drobná figurka."

Peče se ve Vizovicích ještě pořád běžně v rodinách?

"Úplně běžné to už není. Je několik rodin, které si toto umění předávají. Existují různé kurzy, kde se zájemci seznamují s pečením vizovického pečiva. I když to vypadá jednoduše, tak to chce cvik a trpělivost. Ve Vizovicích peče například rodina Kalivodova, Lutonských a jejich potomci."

Vy pečete?

"Nepeču. Několikrát jsem to zkoušela, ale nemám asi tu zručnost, a trpělivost, abych u toho zůstala, a trochu to vypadalo."

Kde by mělo muzeum ve Vizovicích vzniknout?

"Pokud vše dobře dopadne, tak muzeum vznikne v domečku, který je kulturní památkou. Je starý více než 200 let, a městu Vizovice ho darovala poslední obyvatelka paní Semeráková."

Jak bude muzeum vypadat? Bude to v kuchyni vypadat tak, jako by se tam právě dopeklo?

"My jsme požádali o spolupráci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Jejich návrh vypadá tak, že ve světnici najdeme historii domu, a osudu jejich majitelů, kroje, a ukázky vizovického pečiva. Návštěvníci tam najdou vše o jeho vzniku, historii, a významu, když se jím lidé obdarovávali. Setkají se tu i rody vizovických pekařů. Bude tu představena už vzpomínaná rodina Lutonských, rodina Kalivodova, Zádrapova, a mohla bych jmenovat další."

Jak dodala Alena Hanáková, pokud vše dobře půjde, muzeum by mělo být letos z větší části hotové. Mimo jiné se tam návštěvníci také dozví, že se tohle pečivo v historii objevovalo u národů, které pěstovaly obilí. Mělo i svůj symbolický význam. Například holubička byla symbolem lásky a klidu v rodině, žába ochránkyně čisté vody, a ježek dokázal z domu vypíchat všechny nemoci.