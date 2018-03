V Ostravě se narodil "duch lesa" daman pralesní. Zoo je chová jako jediná na světě

"Je to opravdu unikát. Nepodařilo se to žádné jiné zoo, protože v žádné jiné zoo na světě není tento živočich chován."

Jak daman pralesní vypadá? Na fotkách vypadá jako hlodavec, ale přitom je příbuzný slona.

"Ano, podobnost s nějakým hlodavcem, třeba s králíkem tady je. Ale je to opravu příbuzný slona, i když mnohem menších rozměrů. Damani spolu se sirénami a slony tvoří příbuznou skupinu zvířat. I malý daman má svým způsobem kly a další znaky, které mají i sloni. Damani pralesní jsou velice vzácní. Protože je nechová žádná jiná zoo na světě, tak nemáme zkušenosti s chovem, a sami se učíme. Samice, která porodila, nás docela překvapila, jedná se o pár poměrně mladých zvířat. Spíše jsme čekali rozmnožení u těch starších."

Jak se k vám damani dostali?

"Damany chováme od roku 2016, kdy jsme přivezli čtyři zvířata, dvě samice a dva samce. Bylo to výjimečně z volné přírody, protože v chovech nejsou. Vyskytují se v lesích západní Afriky. Zatím nepatří k úplně ohroženým druhům, nicméně jejich prostředí prochází výraznou změnou. Dochází k odlesňování, navíc jsou damani loveni pro maso, takže lze očekávat, že jednoho dne jejich početnost v přírodě poklesne natolik, že možná bude hrozit jejich vyhubení. A to už by bylo pozdě učit se je chovat a poznávat. Proto jsme se rozhodli pro založení nové populace v lidské péči. Věříme, že chovatelů bude přibývat tak, aby záložní populace v lidské péči tu byla pro případ, že by v přírodě došlo k jejich ohrožení."

Damanům se říká duchové lesa, a to kvůli jejich komunikaci. Jak se hlasově projevují?

"Mají poměrně výrazné zvukové projevy, a to je také jedna z mála věcí, kterou o nich víme. Většinu času tráví vysoko v korunách stromů, kde docela obratně běhají a skáčou. Ve volné přírodě známe hlavně jejich zvukové projevy, případně pokud se podaří najít nějakého uhynulého tvora, tak poznáváme anatomii. Ale co se týče jejich dalších nároků nebo způsobu života, tak to je pro nás jedna velká neznámá. Proto se snažíme ta zvířata pozorovat, a vnímat tak, abychom o nich zjistili co nejvíc, a mohli zkušenosti předávat dalším chovatelům."

Jak je velký dospělý daman?

"Dospělý daman pralesní je velký asi jako divoký králík. To mládě je po porodu relativně velké, protože i březost damanů je poměrně dlouhá. Je to asi 30 týdnů. Samice rodí jedno mládě, výjimečně dvojčata. Vzhledem k velikosti rodičů je to mládě hodně velké, dobře vyvinuté, má srst, vidí, už se umí i pohybovat, což třeba u některých jiných skupin savců tak není."

Kdy budou moci návštěvníci zoo malého damana vidět?

"První mládě návštěvníci pravděpodobně neuvidí, protože tento pár chováme v chovatelském zázemí. Nicméně doufáme, že se rozmnoží druhý pár, který je starší. Páření jsme viděli krátce po dovozu, a mysleli jsme si, že bude první on. Tento pár je k vidění v Pavilonu evoluce. Pokud se rozmnoží, tak zde bude i mládě. I my jsme napjatí, protože v Pavilonu evoluce damani žijí v noční expozici, kde vládne převrácený světelný režim. Měli by tak být aktivní v době, kdy jsou tam návštěvníci a pracovníci zoo, a dají se více pozorovat. Věříme, že i rodičovská péče pak bude více pod dohledem, a pomůže poodhalit další střípky ze života tohoto tajemného nočního savce."