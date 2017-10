Modré hranolky nebo fialová kaše - brambory trochu jinak

Nejstarší zmínka o bramborech v českých zemích je z roku 1623. Podávaly se na stole Viléma Slavaty. Ve větším měřítku se ale pěstují až od druhé poloviny 18. století. I když byly brambory zpočátku přijímány v Evropě s nedůvěrou, český botanik Jan Svatopluk Presl je považoval za "největší užitek, který lidstvo z objevení Ameriky mělo".

Vysočině se říká bramborářský kraj. Sídlí tu i Výzkumný ústav bramborářský, který vyšlechtil novou odrůdu brambor s tmavomodrou slupkou i dužninou. Je to jeho druhá odrůda s nezvyklou barevností hlíz. Už představil fialovou Valfi.

Z barevných brambor se dají udělat hranolky, kaše, lupínky nebo použít jako příloha do salátů, uvedla Jaroslava Domkářová, která se v ústavu tímto šlechtěním zabývá.

"Mají o 20 až 30 procent vyšší antioxidační kapacitu, než odrůdy žlutomasé a bílomasé. První odrůdu Valfi jsme měli vyšlechtěnou v roce 2005, a odrůda Val Blue byla registrovaná v letošním roce. Jedním z rodičovských partnerů je naše první odrůda Valfi."

Tmavé hlízy obsahují antokyanové barvivo. Dá se říct, že čím jsou brambory tmavší, tím jsou pro naše zdraví lepší.

Barevné brambory jsou zdravější

Odrůda Val Blue byla zaregistrovaná letos na agrosalonu Země živitelka a výzkumný ústav za ni dostal ocenění Zlatý klas.

"Vyšlechtění odrůdy brambor trvá asi 10 až 12 let. U modře zbarvené dužniny je složité vyšlechtit takovou stolní odrůdu, na jakou jsme zvyklí ve střední Evropě. Tady jsou velice kvalitní žlutomasé a bílomasé odrůdy. Modré jsou takové palčivé, pálivé. Proto je složité vybrat materiál, který splňuje podmínky vhodné ke konzumu."

Netradiční barevnost havlíčkobrodských odrůd vychází z původních volně rostoucích druhů brambor, na které se při šlechtění trochu pozapomnělo. Tmavé brambory je nejlepší vařit ve slupce, aby v nich zůstaly všechny zdraví prospěšné látky a vitamíny.

Barevné brambory si oblíbili kuchaři, kteří tak zpestřují jídlo. Představte si řízek s hranolky a mezi nimi několik fialových nebo modrých. Určitě vás teď napadlo, dají se objednat?

"Máme určitou produkční plochu, takže menší množství by se nechalo letos nebo v příštím roce u nás objednat. Postupně by mělo množení nabíhat," říká Jaroslava Domkářová z Výzkumného ústavu bramborářského.

Výzkumný ústav bramborářský pečuje i o národní genobanku brambor

Ze čtyř společností v Česku, které se věnují šlechtění brambor, se pouze ústav v Havlíčkově Brodě zaměřil na odrůdy s jinou než světlou dužninou. Ani ve světě takových odrůd brambor s tmavou barvou moc není.

"Výzkumný ústav bramborářský byl založen v roce 1923. V příštím roce budeme slavit výročí - 95 let. Je to bramborářské výzkumné centrum v srdci ČR. Zabýváme se geneticko - šlechtitelským výzkumem, technologií pěstování. Naše výsledky se dostávají přímo do praxe," dodala Jaroslava Domkářová.

Výzkumný ústav také pečuje o národní genobanku brambor. Ta obsahuje víc než 2550 vzorků. Zastoupeny v ní jsou planě rostoucí brambory z Peru i odrůdy vyšlechtěné od konce 19. století po současnost.

V genobance, která se podobá velké lednici s teplotou nastavenou na deset stupňů Celsia, jsou drobné rostliny brambor uchovávány v uzavřených zkumavkách. Deset hodin denně jsou vystaveny světlu. V takových laboratorních podmínkách vydrží některé rostlinky měsíce, jiné i dva roky. Pak se musí regenerovat.