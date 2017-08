Kam pro veteš? Do Zákup!

„Ano, nářadí se prodává výborně, hlavně prvorepubliková stará dláta, ze šlechtěného kovu, ta ocel drží. Zbrojíři, co šermují, tak ode mne kupují dlouhé pilníky a dělají z nich meče, takže je použijí dál. Všechno se využije, úplně všechno,“ vypráví prodejce Jiří Horáček.

Srpnová burza probíhá za extrémního počasí. Už v devět hodin ráno slunce nemilosrdně rozpaluje zátylky návštěvníků, zkoumajících vystavované „poklady“. Mladá dvojice, která právě ukořistila malovanou truhlu, si razí cestu davem.

„Dnes jsme si odvezli truhlu, židle, nějaký porcelán. Minulý měsíc dlabané staré necky, taky nějaké židle, zase starý porcelán, já jsem si tu koupila krásný kroj. Co s tím děláme? Strkáme to na chalupu. Tedy, já zatím chalupu nemám, ale kamarád má krásnou, nádherně vybavenou roubenku. Já pořád sháním, tak doufám že to brzy klapne, abych to také měla kam dávat,“ říká otevřeně Karolína Pohořelá ze Sychrova.

Zákupské trhy probíhají každou první sobotu v měsíci, od března do prosince, hned v sousedství zákupského zámku. Návštěvnost se pohybuje od tisíce do tří tisíc lidí, hodně záleží na počasí. Hlavní organizátor blešího trhu Stanislav Koukolíček ale upozorňuje, že zapálené sběratele nezastaví ani pořádný liják.

„Jezdí k nám hodně cizinců, to mě opravdu překvapilo, například z Německa. To vážně potěší, když je návštěvnost a slyšíte slova chvály - samozřejmě ne od každého, protože jsme lidi a každý má jiný názor, ale většina lidí nás chválí,“ říká Stanislav Koukolíček.

Organizátoři trhů jsou zodpovědní za to, aby se v Zákupech neobjevovala pornografie a jiné zakázané zboží, jako například chemické látky, výbušniny, drogy nebo předměty propagující fašismus a rasismus.

„Nemám to úplně sečtené, ale v průměru 250 až 300 prodejců jezdí. Od těch nejmenších po největší, kteří nabízejí výprodej vojenských věcí,“ vypočítává hlavní organizátor.

Zákupy se nachází u České Lípy, asi sto kilometrů od Prahy. Městečko je známé svým zámkem, patřícím kdysi rodu Habsburků. Návštěvníci zákupského zámku si mohou prohlédnout první výtah v Čechách z roku 1870 nebo osobní apartmá císaře Ferdinanda Dobrotivého. Dalším lákadlem je kaple, ve které byli oddáni František Ferdinand d'Este a Žofie Chotková.

Zámek je otevřen od dubna do října, od 10 do 15 hod (v některé dny od 9 do 16 hod)

Zákupské trhy probíhají každou první sobotu v měsíci, od března do prosince, od 6 do 13 hod.

A jaká je motivace lidí, kteří pravidelně kočují s autem naloženým po střechu starými, mnohdy oprýskanými věcmi?

„Já dělám dvacet let pokrývače a ty věci na půdách mne zaujaly, bylo mi líto je vyhodit, protože předtím jsme je opravdu vyhazovali. Tak jsem je postupně bral domů, až se mi to tam nakupilo. Pak jsem si řekl, že je vezmu na burzu a líbilo se mi, jak lidi brali věci, co já bych měl vyhodit. To mě nadchlo. Co jiní chtějí vyhodit, já očistím, udělám a prodám dál. Takže je to vlastně takový drahý koníček, pro mě“, vysvětluje prodejce Jiří Horáček.

Poplatek za prodejní místo je na Zákupských trzích spíš symbolický, za plochu čtyři krát šest metrů prodejci platí dvě stě korun, vstupné pro návštěvníky je za třicet.

„Máme rezervační systém, takže prodejci už tu nemusí týden předem bivakovat, jako to bývalo dřív. Rezervace je bezplatná, pokud přijedou do soboty do šesté ráno, místo jim držíme. Ač se to nezdá, i ty trhy jsou pro město zátěž, ať už kvůli parkování vozidel, nebo pohybu lidí. Chceme, aby byli spokojeni všichni, jak prodejci, tak město Zákupy, zákazníci i domácí,“ dodává závěrem organizátor burzy Stanislav Koukolíček.