Dopis hledal svého adresáta 28 let

"Dopis byl odeslán 7. března 1989. Byl odeslán ze Soči a přišel do Prahy letos. Přesně po 28 letech a 19 dnech. To je mimochodem 10 246 dnů. Dopis asi někde uvízl, a teď přišel na správnou adresu," uvedl Miroslav Marek, šéf agentury Dobrý den, která české rekordy eviduje.

V českých podmínkách je to rekord

"My jsme samozřejmě zkoumali, jestli se jedná o nejdelší dobu, kdy dopis byl doručen. A v českých podmínkách je to skutečně rekord. Nejenže bude zapsán do české databanky rekordů, ale jako vzácný exponát je od těchto dnů také vystaven v Pelhřimově v Muzeu rekordů a kuriozit. Maminka, které bylo to přání adresováno, už nežije. Ale pan Hanuš se začal pídit po rodině, která dopis odeslala. Našel v internetovém telefonním seznamu, že na té adrese je pořád vedena žena toho jména, ale na dopis, který asi před čtyřmi týdny odeslal, zatím nikdo nereagoval."

Možná už je odpověď na cestě. Jak dodal Miroslav Marek, na poštu by se ale v žádném případě nezlobil.

"Naopak bychom měli vyzvednout stavovskou čest doručovatelů, kteří se postarali o to, že dopis i po tak dlouhé době došel. Umím si představit, že někde zapadl za skříň, za stůl. Bylo by pro ně jednodušší ho vzít, roztrhat a nedělat sobě nebo svojí firmě problémy. A je jedno, jestli to bylo v Čechách nebo v Rusku. Ale ten dotyčný dopis vzal a poctivě, tak jak to mělo být, byť po 28 letech ho doručil, a to si zaslouží ocenění."

Nejdelší doba doručení je 53 let

V Muzeu rekordů samozřejmě zkoumali i situaci ve světě. A tady trvalo nejdelší doručení dopisu přes 50 let.

"Ve světě existuje dopis, který došel po 53 letech. Byl to zamilovaný dopis, kdesi v Americe, kde žena vyznává lásku svému partnerovi. Nicméně oni dva se skutečně vzali, nějakou dobu spolu žili, ale později došlo k rozvodu. A teď ke stáru najednou z ničeho nic přišlo tohle vyznání. Ten adresát, ne že by byl potěšen, ale spíš mu to přišlo jako taková nostalgická vzpomínka."

V Muzeu rekodů mají i poslední odeslaný telegram

A kde jinde by měli v Pelhřimově předat certifikát nejdéle doručovanému dopisu než u unikátní obří poštovní schránky, ve které by mohli u stolu obědvat dva lidé.

A když už jsme u pošty a poštovních rekordů, zdejší muzeum má ve svých sbírkách i poslední telegram v historii českých pošt, pochlubil se Miroslav Marek.

"Tahle služba byla po celé století k dispozici všem, kteří potřebovali rychle doručit nějaký vzkaz. Před sedmi lety pošta uznala za vhodné službu už neprovozovat, protože jsme se ocitli v době sms zpráv, mailů a internetové komunikace, která je mnohem rychlejší. Takže 31. března byl poslední den, kdy bylo možné v České republice odeslat telegram. My jsme si ten exponát "vyrobili" sami. Svého kolegu jsme vyslali do Brna, kde je pošta, která má otevřeno do půlnoci. A on tam pár vteřin před půlnocí poslal do Muzea rekordů a kuriozit telegramový vzkaz s tímto zněním: Poslední telegram v historii Českých pošt do Muzea rekordů a kuriozit posílá Martin Jonáš. My si myslíme, že možná ne v současnosti, ale v budoucnosti to bude zajímavá relikvie, na kterou budou návštěvníci našeho muzea pohlížet jako na něco, co bude připomínat ty staré časy, kdy se posílaly telegramy, a nikoliv maily."