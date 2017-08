Mobilních aplikací je nepočítaně, ale jen jedna je "na houby" a přesto vám může pomoct. Třeba v tom abyste zjistili, jak je to s úlovkem, který právě před vámi čouhá z mechu - je jedlý, nejedlý, jedovatý, s palčivou chutí? Jde vlastně o jakýsi atlas hub, který je rozeznává pomocí neuronové sítě.

Na Aplikaci na houby se podílel i mykolog Martin Kříž, který vysvětluje, co se děje poté, co nad nalezenou houbou vytáhnu místo nože mobil.

"Mohla byste zkusit na tu houbu namířit mobil, vyfotit ji a ta aplikace by vám nabídla možnosti, o jakou houbu se jedná. Jsou tam nicméně určitá omezení a to především v tom, že aplikace obsahuje akorát 210 druhů, zatím co v naší přírodě roste několik tisíc hub. Znamená to, že je vlastně velká pravděpodobnost, že narazíte na houbu, která v té aplikaci není. Na druhou stranu jsme se snažili vybrat hlavní jedlé, nejedlé a jedovaté houby, které u nás rostou. Takže je pravděpodobné, že zrovna tu vaši aplikace určí správně, nedá se ale na to na sto procent spolehnout."

Vy jste na té aplikaci spolupracoval. Co konkrétně jste dělal?

"Já jsem vybíral fotky pro obrazovou část a vypracovával tabulku se znaky různých druhů, na základě které je možné v pomocném klíči omezit kritéria - jestli je houba hořká, palčivá...jestli jste ji našli v jehličnatém lese, pod dubem nebo habrem. Zachytit jde i další vlastnosti - velikost plodnic, rýhovaný okraj klobouku atd."

Dá se říct, že mezi českými houbaři jsou nějaké houby nejoblíbenější?

"Právě ty jsme se do aplikace snažili dávat. Lidé samozřejmě poznají hřibovité houby, které nejdou téměř zaměnit, třeba hřib smrkový nebo hnědý. Oblíbené jsou i bedly, lišky nebo ryzce. I ty tam najdete."

Jsou Češi opravdu takovým houbařským národem, za který se považují?

"Vzhledem k tomu, kolik Čechů za houbami do lesa vyráží, tak si myslím, že je to pravda."

A vyrážejí do lesa hodně poučení houbaři, nebo převládají ti, kteří sbírají jen omezený okruh hub, které znají?

"To je otázka, člověk neví, co přesně lidi sbírají nebo ne. Myslím si ale, že převládají houbaři, kteří sbírají jen to, co stoprocentně znají a to je jen pár druhů. Ta aplikace právě může pomoct rozšířit si obzor, jaký zajímavý druh se třeba dá také sbírat," dodává Martin Kříž a ještě jednou připomíná, že stoprocentně se na aplikaci nelze spolehnout, a tak stále platí staré pravidlo pro houbaře amatéry: co neznám nesbírám!