Český aviatik chce ke 100. výročí ČSR obletět svět v Cessně

Podle Kramaříka by jeho let měl být prvním samostatným obletem zeměkoule českým pilotem. Důvodů k cestě má několik.

"Hlavní je, že letos máme sto let vzniku samostatného Československa. A dodnes takový oblet ještě žádný Čech nepodnikl. Naše letadlo se navíc jmenuje OK TGM. Byla by škoda ho zrovna letos na tuhle cestu nevzít."

Roman Kramařík svou cestu pojmenoval Mise okřídlený lev. A předvedl také letadlo, v jehož kokpitu stráví řadu hodin.

"S tímhle motorem je to podobně, jako kdysi se škodovkou. Než se spustí, tak se musí tzv. nasytit, musí se tam dodat palivo, aby naskočil. Tahle Cessna je z roku 1979. Letadlo bylo vyrobené v Americe, kde nějakou dobu létalo. Pak ho koupil majitel do Německa, kde létalo v aeroklubu německého Bundeswehru. Před čtyřmi roky ho náš aeroklub přivezl do Česka, a dal mu označení OK TGM."

Velkou výzvou bude přelet Pacifiku

Aby měl vítr v zádech, poletí Roman Kramařík východním směrem, protože převládající směr větru je na východ. Trasa bude záviset na geopolitické situaci a dostupnosti paliva. První zastávka pravděpodobně bude v Bělehradě, potom na Kypru. Z Kypru do Perského zálivu, kde zatím není úplně jisté, kde přistane. Pak bude následovat Indie a Thajsko.

"Dál je to pro tuhle chvíli ještě nejisté, protože přes Pacifik vede několik cest, a ty jsou různě obtížné, co se týče dostupnosti leteckého paliva. Právě jsem se dozvěděl, že nejzajímavější trasa, která by vedla z Japonska přes Midway na Havaj, nebude uskutečnitelná, protože mi správa národního parku nepovolí dopravit na Midway letecké palivo. Zůstávají tak ve hře dvě cesty. Z Tchaj-wanu bych letěl přes Guam a Marshallovy ostrovy na Havaj, kde je opět otázkou doprava leteckého paliva na Marshallovy ostrovy. Tam není žádný národní park, jediným omezením je, jestli se tam to palivo dopravit stihne. Záložní cesta vede severem, kde je horší počasí a studenější voda. To je přes Japonsko, potom Aleutské ostrovy a na Aljašku."

Během cesty v jednomotorovém hornoplošníku má Roman Kramařík naplánovaný přelet tří kontinentů, tří oceánů a v kokpitu má strávit na 150 letových hodin. Uletí přibližně 37 000 km. Cessna je po důkladné údržbě ve skvělé kondici, takže riziko je minimální.

Součástí vybavení jsou záchranné čluny i pumpa na palivo

Z hlediska samotného pilotování bude nejsložitější průlet přes Indii, kde má vrcholit jihozápadní monzun. Kramařík si proto naplánoval řadu zastávek, kde bude případně čekat na bezpečné počasí. Bez nebezpečí ale nebudou ani dlouhé přelety oceánů, kde podle něj nejsou žádná záložní letiště pro případ nějakého selhání.

"Pro přelety nad vodou budu mít dva záchranné čluny, a veškeré vybavení pro to, abych v případě přistání na vodu přežil, než si pro mě přijede nějaká loď. Takže budu mít odsolovačku, a množství potravin, a taky něco ke čtení. Kromě toho budu mít spoustu vybavení logistického rázu jako pumpu na palivu, nářadí, které sebou běžně nevozím, abych mohl na letadle dělat údržbu, a podobně."

"Právě přípravu považuje na celém projektu za nejnáročnější. Mimo Evropu totiž potřebuje téměř všude k přeletu povolení. Na mnoha letištích také není možné doplnit palivo, protože motor OK-TGM nelétá na běžné palivo pro tryskové motory, ale na vysokooktanový a nízkoolovnatý letecký benzin. Do některých zastávek je nutné tento benzin zvlášť dopravovat," uvedl Roman Kramařík.

"Nejsložitější na tom všem je právě logistika paliva a geopolitická situace. Jsou státy, ve kterých buď povolení nedostanete vůbec, nebo bude spojeno s nějakými omezeními. Kdybych chtěl například letět přes Rusko, tak tam je podmínkou, že vám na palubu posadí rusky hovořícího navigátora."

Roman Kramařík létá od roku 1989. Nejraději na kluzácích a také akrobacii. V roce 2008 se stal v letecké akrobacii mistrem republiky. Je také držitelem průkazu obchodního pilota, ale živí se jako advokát. Při svém putování chce mapovat české stopy ve světě, vyjít by měla i cestopisná knížka.