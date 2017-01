07-01-2017 | Zdeňka Kuchyňová

Unikátní 3D tiskárna, karbonový longboard s elektromotorem nebo chytrý obojek pro psa. České firmy jsou se svými výrobky na světové elektronické události číslo 1, veletrhu CES v americkém Las Vegas. Česká účast je největší v historii.

Veletrh nabízí chytrou domácnost společně s chytrými městy či chytrými auty, virtuální a rozšířenou realitu, ale také změny v ovládání spotřební elektroniky všech druhů.

Na rozjezd firmy si půjčil 200 tisíc, dnes vydělává 250 miliónů

Unikátní 3D tiskárny nabízí česká firma Prusa Research. "Od roku 2013 každý rok vyrosteme desetkrát," říká majitel firmy Josef Průša.

V roce 2014 byl obrat firmy 2,5 milionu korun, o rok později 25 miliónů a teď 250 miliónů. Sedmadvacetiletý majitel si na rozjezd firmy půjčil 200 tisíc od rodičů.

"Nikdo nevěřil, že se nám to podaří. Ze začátku, když firma roste, tak ze 100 tisíc udělat 200 tisíc, je snadné. Je to 100 procentní nárůst. V těchto fázích už je to horší, ale pořád se nám to velice dobře daří. S obraty, co máme posledních pár měsíců po recenzích, tak to vypadá, že dáme příští rok miliardu."

Firma aktuálně vyrábí 3000 3D tiskáren měsíčně a pracuje pro ni 90 lidí. Prezentace na veletrhu v Las Vegas ji vyjde na půl miliónu korun.

"Pokud má jít firma na veletrh CES, tak by ten produkt měl být dostatečně dobrý, aby si to zaplatila z výdělků. Pokud je firma na začátku, pak je tam Eureka Park."

Díky Czechinvestu se na CES poprvé podívají čtyři české projekty

V rámci Eureka Parku se představuje přes 600 start-upů z 33 zemí. České start-upy se veletrhu účastní za podpory agentury Czechinvest, díky které se letos poprvé podívají na CES čtyři české projekty.

Jde o dvě aplikace, jedna pro seniory, druhá pro fotografy, o aktivní obojek pro psy, nebo elektrický longboard z karbonu. V tomto chytrém 'skejtu' ujedete na jedno nabití až 20 kilometrů, a zvládnete 15cti procentní stoupání.

Díky chytrému obojku pes neztloustne

Díky chytrému obojku lidé zjistí, jak se jejich zvíře hýbe, a podle toho můžou upravit procházky, a také příjem potravy.

"Náš produkt je určen především pro americký trh, který se potýká s velkým problémem obezity," říká zástupce společnosti Six Guys Labs Robert Hošek.

Propojení obojku a misky přes aplikaci je podle informací tohoto plzeňského startupu naprosto unikátní. Výrobek by měl být na trhu do půl roku.

Navigační džíny i domácí pivovar

Veletrh v Las Vegas nabízí i řadu kuriozit. Třeba chytré" džíny. Pomocí připojené aplikace v telefonu vás budou navigovat po cestě přes vibrace v levé nebo pravé části aniž byste museli koukat na displej telefonu.

Pivaře potěší speciální zařízení Pico, které umožní uvařit si kdykoliv domácí pivo. Z každé kapsle můžete uvařit 5 litrů piva podle 150 receptů z celého světa.