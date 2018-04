Burza mladých zpěváků: Šance pro začínající interprety

Nejde se o klasickou pěveckou soutěž, ale o zkušební výstupy mladých operních, operetních nebo koncertních pěvců a pěvkyň před pedagogy, zástupci divadel a hudebních agentur. Akce se konala ve Velké zkušebně v provozní budově Národního divadla. Burzy mladých zpěváků se může zúčastnit každý interpret ve věku do 35 let. Vzdělání ani předchozí angažmá nejsou podstatné. Účastníci mohou používat vlastní rekvizity, kostýmy, případně mohou vystupovat společně s dalším hudebníkem. Organizátoři akce zajištují korepetitora pro všechny účastníky, ti ale mohou vystoupit i s vlastním hudebním doprovodem.

Interpreti mají o účast v Burze mladých zpěváků velký zájem, počet účastníků je ale omezený na čtyřicet předzpívajících. A organizátoři mají skutečně z čeho vybírat – hlásí se zpěváci nejen z různých míst České republiky, ale i ze zahraničí, například ze Slovenska nebo Ruska.

Jedna z účastnic je původem z Ukrajiny a třetím rokem žije v Praze, kde studuje na AMU. „Jmenuji se Elmaz Kadyeva. Před lety jsem studovala v Doněcku, ale když tam vypukla válka, musela jsem se přestěhovat do Lvova. O několik let později se objevila možnost přestěhovat se do Prahy a nastoupit tu na magisterský obor. Rozhodla jsem se té příležitosti využít. Rok jsem se učila jazyk, potom jsem udělala přijímačky a teď studuji na AMU. Vidím tu obrovský rozdíl ve výuce – na Ukrajině, kde jsem studovala dřív, dodnes funguje „sovětský přístup“. Zpívali jsme převážně v ruštině, velký důraz byl kladen na ruskou hudbu a ruské písně – jak operní, tak lidové. Dokonce ani italské operní kusy jsme nezpívali v italštině, ale v ruštině. Jsem ráda, že mohu žít a zpívat tady. Myslím si, že umělec musí být člověkem, jenž zastává své názory a stojí si za nimi. V současné době je to obzvláště důležité. Zpěvák nesmí být povrchní člověk."

Každý interpret musí mít připraveny tři ukázky dle vlastního uvážení, vstupní ukázka ale musí být z klasického operního nebo operetního repertoáru. Každý účastník po krátkém úvodu, kdy se představí a řekne něco o sobě, zazpívá první skladbu. Odborné auditorium si poté může vyžádat další z předem uvedené nabídky skladeb. Maximální délka jednotlivých ukázek je pět minut.

Akcí pro mladé pěvce by mohlo být více

Během přestávek měli účastníci, kteří už odzpívali, možnost konzultovat své vystoupení s předními pěveckými pedagogy Brigitou Šulcovou a Valentinem Prolatem, který je dlouholetým sólistou Národního divadla a pedagogem:

„Je správné, že existuje soutěž pro mladé zpěváky v Národním divadle. Řekl bych, že by podobných akcí mělo být víc. Rovněž by na tyto akci mělo chodit víc lidí ze světa hudby – těch, kdo rozhodují, koho z těch mladých pěvců vybrat a zda interpreti do divadla nastoupí, nebo nenastoupí. Této akce se zúčastňuji mimo jiné také proto, že učím na konzervatoři a mám tu své žákyně. Člověk, který přijde do Národního divadla, musí mít svůj repertoár. Dnes tu máme mladé lidi, které musíme formovat, což v Čechách bohužel není zvykem. Ve velkých divadlech v Evropě (a celkově ve světě) jsou umělecká studia, kde vystupují mladí interpreti, dostávají tam role, mohou se ve své profesi zdokonalovat. Tady ale nic takového neexistuje, jako by se očekávalo, že sem dorazí zpěváci rovnou z Metropolitní opery. A to je špatně. My musíme mladé pěvce vychovávat – učit je, formovat je, pracovat s nimi a dávat jim možnost vystupovat.“