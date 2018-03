Zvolení komunisty Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIPS rozvířilo policickou scénu

"Všichni pamatujeme na jeho účinkování během Palachova týdne. On se od toho dostatečně nedistancoval. Proto si myslíme, že jeho osoba by určitě neměla být v čele této komise, a to tím spíš, když dochází k tlaku na šéfa GIPS. Tento kontrolní orgán by měl být obsazen někým z opozice," uvedla například místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Ondráček kandidoval opakovaně. V prosinci, ani v lednu ho Sněmovna nezvolila. I tentokrát trvala rozsáhlá debata zhruba 1,5 hodiny. Ondráček dostal 79 hlasů, ke zvolení jich potřeboval 78. Hlasování bylo tajné. Ondráček už dříve prohlásil, že své práce ve Sboru národní bezpečnosti nelituje. Nikdy podle svých slov neporušil zákony.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek v reakci poznamenal, že i nacisté se vymlouvali, že jednali podle rozkazu.

"Tady je ten rozdíl mezi legalitou, že to bylo v rámci tehdejších zákonů, a mezi legitimitou, to znamená, jestli to bylo správné, jestli to bylo přijatelné. Na to, že zasahovali nebo něco dělali na základě rozkazů, se vymlouvali i nacisté, že jim to někdo nařídil, že přísahali, a že to bylo v té době podle tehdejších zákonů."

Babiš přiznal, že jeho reakci ovlivnila i nevole veřejnosti

V neděli se objevila informace o tom, že se bude demonstrovat v jedenácti městech. Večer premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) na svém facebookovém profilu napsal, že chce navrhnout odvolání Ondráčka z čela komise pro kontrolu GIBS. Pokud to udělá někdo jiný, bude hlasovat pro. Přiznal, že jeho reakci ovlivnila i nevole veřejnosti proti zvolení Ondráčka. Upozornil také na páteční absence poslanců Demokratického bloku, kteří podle něj mohli Ondráčkovu zvolení zabránit. Babiš sám ale v pátek nehlasoval, z jednání Sněmovny se omluvil.

Předseda ODS Petr Fiala na twitteru oznámil, že Babiše bere za slovo a že Ondráčkovo odvolání navrhnou. Starostové a nezávislí uvedli, že by Babiš neměl zvolení Ondráčka svádět na jiné "Pokud byste Ondráčka do čela komise pro dohled nad GIBS nechtěl, umíte to zařídit jednou hromadnou smskou," dodali poslanci.

Šéfové komunistů se v názorech lišili

Předseda KSČM Vojtěch Filip v reakci na Babišův návrh ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že Ondráčka dál považuje za vhodného šéfa komise pro kontrolu GIBS.

"Každý si udělá vlastní názor na to, když někdo něco odhlasuje, pak se lekne, a začne hlasovat jinak. To je každého věc. Já jsem přesvědčen, že to je komise, pro kterou má náš kandidát předpoklady, protože sloužil u policie ČR."

Názory šéfa komunistů Filipa se ve víkendových televizních debatách lišily od názorů místopředsedy Jiřího Dolejše. Zatímco Filip v televizi Prima uvedl, že kritici prý nejsou demokraté a nerespektují pravidla občanské společnosti, Dolejš v České televizi uznal právo demonstrovat, byť s důvodem protestů nesouhlasil. Ondráčka se zastal komunistický poslanec Alexandr Černý.

"On nebyl bijec. Pokud vím, tak nešlo o žádný jeho konkrétní zákrok na Národní třídě. To jsou prostě věci, které jsou přeháněny. Je to už třicet let. Podle toho, co jsem zaslechl ve veřejném prostoru v médiích, tak jsem musel konstatovat, že vykládáme dějinné události velmi různorodým způsobem."

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek označil Babišovo prohlášení o odvolání Ondráčka za vrchol cynismu. Předseda STAN Petr Gazdík naopak Babišův krok vítá. Podle něj to ukazuje, že veřejné míněné má ještě sílu něco změnit.