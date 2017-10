Zemřel Jan Koblasa. Umělec, který měl celý život štěstí

"Sochařství se nedá dělat do šuplíku, jinou možnost než exil jsem neměl. Když se za sebou ohlédnu, tak jsem měl štěstí, nic než štěstí. Všechno mohlo dopadnout úplně jinak a daleko hůř, " poznamenal před časem ke svému životnímu osudu Jan Koblasa.

Táborský rodák žil od roku 1968 v exilu, po krátkém pobytu v Itálii se usadil v Německu, v Kielu působil jako sochař i jako vysokoškolský pedagog. Podle kurátorky jeho výstav Ilony Víchové byl jedním z nejvýznamnějších sochařů nejen v Česku, ale i v Evropě:

"Byl to velice sečtělý, nádherný člověk, filozoficky založený. Své dílo vystavěl na znalosti literatury, hudby, filozofie a je to z toho velice cítit. Hovory s ním byly nesmírně obohacující a v životě mi ukázaly správnou cestu, jak přemýšlet ve správném měřítku."

Mahler i Vzkříšení

Možnost vidět Koblasovo dílo měla česká veřejnost mnohokrát. K 80. narozeninám proběhla v roce 2012 velká restrospektivní výstava v Jízdárně Pražského hradu. Představila jeho dílo od realistických počátků přes 60. léta malířská i sochařská a ve větší míře i jeho exilové období. O rok později byla v Chrámu svatého Víta umístěna jeho plastika Vzkříšení.

V Jihlavě pak stojí jeho socha Gustava Mahlera, první socha tohoto hudebního skladatele ve střední Evropě. K jejímu vzniku před časem Jan Koblasa Radiu Praha řekl:

"Říkal jsem si, že tam Mahlera musím zpodobnit, protože dělat pomník bez podoby by bylo absurdní, a vyšel jsem z římských herm, ty stély s portrétem, a tu stélu jsem pojal tak, že to není jednoduchý hranol, ale je to v podstatě jako kmen, jakási rostlina, která vrcholí výrazným, v podstatě expresivním portrétem Gustava Mahlera. Chtěl jsem ho udělat v mladém věku, na začátku kariéry, protože on byl potom dost sebrán chorobami a uštván světem. Tak jsem udělal několik studií a taky některé z té poslední doby, ale vzal jsem tedy potom v potaz jeho podobu jako mladšího člověka, který se dívá dopředu i do sebe. Celá ta figurace je v jakémsi natočení, torzování. Socha je třímetrová a stojí ještě na podestě 120 cm."

Po Janu Koblasovi nezůstává jen jeho sochařské dílo, ale také malby nebo literární práce. Některé z nich se věnovaly i tématu života mimo rodnou zemi a návratu do vlasti.