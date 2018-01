"Já jsem se o Wintonovi dozvěděl náhodou, na programu BBC. Žena, která seděla vedle něho, Věra Gissingová, byla moje spolužačka. A druhá, Milena, dnes lady Baines, byla spolužačka mého bratra ve stejné škole. Já byl v té době v Izraeli. Poslali mi to den poté. A proto jsem se začal starat o to, aby byl Winton uznaný v Izraeli, v Yad Vašem," což je místo, kde se uznávají lidé, kteří zachránili jeden židovský život, vzpomínal v rozhovoru pro Radio Praha Hugo Marom.

Přišel také s nápadem na vytvoření památníku věnovaného rodičům "Wintonových dětí", který byl loni odhalen na hlavním nádraží v Praze. Památník tvoří replika autentických dveří vlaku, jímž děti odjely, a na skle dveří jsou z jedné strany zobrazeny dětské ruce, z druhé strany ruce dospělých.

"Hrdinové celého příběhu byli rodiče! Vzali svoje pětileté, čtyřleté děti, osmileté jako můj bratr, desetileté, jako jsem byl já, a jednoho krásného dne jim řekli, že jedou do Anglie na výlet. Za tři nebo čtyři měsíce přijdeme za vámi! A přitom věděli, že ne. Nám to ale neřekli. Naše matka nepřišla na nádraží v Brně, když jsme jeli s otcem do Prahy, aby se nerozplakala."

Rodiče Hugo Maroma zemřeli v koncentračním táboře. On se s bratrem vrátil do Československa a studoval na brněnské technice. Izraelci mu nabídli kurz pro vojenské piloty. V roce 1949 odešel do Izraele, kde se jako stíhací pilot účastnil izraelsko-arabských válek.

Jméno mu změnila pečlivá úřednice

A právě v Izraeli došlo i ke změně jména. Hugo Marom se narodil v říjnu 1928 jako Hugo Maisl. Patřil k jedné z nejstarších židovských rodin v českých zemích. Tehdejší první prezident Izraele Ben Gruion rozhodl, že veškerá německá jména změní na hebrejská. Maislovo jméno se však měnit nemělo. Jedna z úřednic si však přečetla rozkaz a jméno mu změnila.

"Já jsem přivážel letadla do Izraele a zpátky stále jako Meisl. Jednoho dne jsem přivezl nové letadlo a měl letět zpátky do Francie. Tenkrát jsme dostávali francouzská letadla. Přijdu k odletu, letadlo čeká a já nemám pas! Najednou vidím svou fotku pod jménem Marom. Ta žena viděla rozkaz od Ben Guriona, tak mi jméno změnila na Marom. Marom jsou nebesa," uvedl Hugo Marom před lety v rozhovoru pro Radio Praha.

V 60. let odešel do civilu a později založil firmu na stavbu a projektování letišť. Má i několik patentů. Jeden z nich, který usnadňuje pilotům orientaci ve vývrtce, převzala i americká NASA.

Na významného brněnského rodáka zavzpomínal i ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek: „Hugo Marom byl vzácný člověk. Nejenom tím, co prožil, ale i tím, jak se stavěl k problémům osobního života, i života ostatních lidí. Byl to člověk, který vždy rád pomohl, a měl vizi dění světa."

Kontakty s rodnou zemí Marom nepřerušil. V roce 2010 mu tehdejší ministr zahraniční Karel Schwarzenberg předal ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě. V roce 2015 se zúčastnil vzpomínkové akce v Hradci Králové, o rok později pak setkání letců po 70 letech v Olomouci.