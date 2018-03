Zemanův inaugurační projev vyvolal rozsáhlou kritiku

Inauguračního projevu českého prezidenta a protestního odchodu části poslanců si všímají i zahraniční agentury. Miloš Zeman ostře zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, média patřící do jeho vydavatelského domu, ale i na Českou televizi. Pozitivně hodnotil své cesty do krajů a setkávání s občany z posledních pěti let. Jeho projev se setkal se značkou kritikou zejména ze strany pravice. Ale i předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD, do jehož rukou skládal prezident slib, považuje vystoupení za nešťastné.