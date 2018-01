Zeman zvládl volební kampaň, podařilo se mu zmobilizovat voliče, míní Petr Hartman

"Volby totiž byly o tom, zda je Miloš Zeman pro většinu nepřijatelným prezidentem. Nevolilo se to, zda bude na Hradě Jiří Drahoš, ale zda tam nebude Miloš Zeman. Ukázalo se, že většině, byť těsné, občanů této země nevadí Miloš Zeman na Pražském hradě natolik, aby volili jeho oponenta. Myslím si, že je to důsledek toho, že Miloš Zeman dobře zvládl volební kampaň, byť tvrdil, že žádnou dělat nebude. Povedlo se mu zmobilizovat voliče mezi prvním a druhým kolem tak, že přišli nejen ti, kteří jej v prvním kole podpořili, ale i ti, kteří z různých důvodů zůstali doma. Zároveň se Jiřímu Drahošovi nepodařilo udělat totéž, tedy zmobilizovat nejen ty, kteří mu dali hlas už poprvé, ale získat i potřebné množství dalších voličů svých soupeřů, přestože oni se většinou vyslovili proto, aby jejich voliči dali v druhém kole hlas Jiřímu Drahošovi.

Je vidět, že když člověk je sice na první pohled seriózní a slušný, tak pokud nežil politikou a aktivně se o ni nezajímal, tak nepůsobí tak přesvědčivě, i když zde panuje povědomí, že prezident není funkce politická. Nicméně je to funkce politická a z vystupování kandidáta na hlavu státu musí být cítit to, že se alespoň trochu v politice orientuje, a to Jiří Drahoš nedokázal a možná to byl také jeho hendikep, který nešlo překonat, a projevilo se to v těsné, ale přece jen porážce."

Dá se srovnat první a druhá část kampaně?

"Druhé kolo už bylo kdo s koho. To první kolo vypadalo spíše jako výběrové řízení na toho, kdo se utká s Milošem Zemanem. Na začátku bylo všeobecně přijato za fakt, že Miloš Zeman postupuje do druhého kola a řešilo se pouze to, zda náhodou neuspěje v kole prvním. Ostatní se snažili taktizovat, chtěli uspět a postoupit do druhého kola, ale nechtěli tu situaci vyhrotit natolik, aby dopředu přišli o možnou podporu voličů svých konkurentů. Kampaň před prvním kolem byla velmi poklidná, před kolem druhým pak byla přece jen emocionální. Postaraly se o to i televizní debaty a různé informace, které se šířily sociálními sítěmi a měly jednoho nebo druhého kandidáta vykreslit v negativním světle. Dařilo se to spíše proti Jiřímu Drahošovi, než Miloši Zemanovi. Ostatně výsledek voleb to potvrdil.

Jaký bude mít znovuzvolení Zemana dopad na politickou scénu? Hovoří se o sjezdu ČSSD nebo premiérovi?

"Miloš Zeman rád vstupoval do dění v sociální demokracii, tak uvidíme, zda mu ta chuť vydrží i po úspěchu v prezidentské volbě. Co se týče vytváření vlády, tak tam uvidíme, protože on často mění své postoje a své kroky odvíjí od toho, co je pro něj výhodné. Před volbami se mu hodila spolupráce s Andrejem Babišem. Už ale dával najevo to, že nemusí být tak těsná a pevná, protože říkal, že když bude podruhé zvolen prezidentem, bude po něm chtít, aby mu deklaroval většinovou podporu. Zatím Andreje Babiše premiérem nejmenoval, pouze ho pověřil jednáním o sestavení vlády, ale nic nenutí Miloše Zemana, aby šéfa hnutí ANO premiérem jmenoval, byť si myslím, že to, že by jmenoval někoho jiného z hnutí ANO, není příliš reálné. Miloš Zeman ale už svůj mandát obhajovat nebude, takže pro něj není nutné, aby si počínal takticky s ohledem na své voliče v další prezidentské volbě, takže se může chovat naprosto autonomně."

Zeman v sobotu uvedl, že jeho zvolení znamená, že nebude "vydírat" předsedu hnutí ANO Andreje Babiše příliš krátkým termínem pro jmenování jeho vlády.