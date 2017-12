Zeman ve vánočním poselství: vypsání předčasných voleb nepřipustím

Jako dobrý a povzbudivý jeho projev ocenili premiér Andrej Babiš (ANO) i předseda SPD Tomio Okamura. Negativně hodnotili Zemanova slova jeho tradiční kritici, tedy lidovci, TOP 09 či STAN. Rezervovaně se vyjádřili zástupci ODS či někteří Zemanovi protikandidáti v lednové volbě hlavy státu.

Za pozitiva uplynulého roku prezident označil nízkou nezaměstnanost a vysoký ekonomický růst. Zároveň kritizoval nízké investice.

"Podíl veřejných investic na celkových výdajích státního rozpočtu je nízký, a klesající. Zejména dochází k poklesu investic do dopravní infrastruktury."

Snížit by se podle Zemana mohl počet státních úředníků, což by prospělo státnímu rozpočtu i soukromým zaměstnavatelům, kteří těžko shánějí pracovníky.

Jak se dívá na Zemanův pátý projev ve funkci, komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček?

"Tak, jak jsem to slyšel já, hlavně v té první části povzbuzoval občany. Řekl jim: je to v pořádku. Věci se daří, a takto pokračujme. V souvislosti s ekonomickou analýzou ukázal některá negativa, ale ta bývají vždycky. Opět zopakoval svůj známý názor, že sociální dávky by neměli dostávat lidé, kteří nechtějí pracovat. Mimochodem to řada občanů si myslí taky."

Zeman vybízí strany k jednání a odmítá vypsání předčasných voleb

Miloš Zeman vyzval Česko k tomu, aby se v Evropské unii a NATO chovalo jako energický a sebevědomý partner.

Když mluvil o domácí politice, řekl, že nepřipustí vypsání předčasných voleb. Mnozí politici i komentátoři si v tomto okamžiku všimli prezidentova gesta, zvedl zaťatou pěst. "Občany nemůžete vyměnit, ale můžete vyměnit politiky."

Podle prezidenta se během několika málo měsíců podaří mít vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny.

"Nebude-li úspěch hned v prvním kole, vytvořím časový prostor pro důkladná jednání politických partnerů tak, aby snad někdy v únoru se uskutečnil druhý pokus."

Komentátora Petra Nováčka zde zaujaly dvě pasáže.

"Jasně se vyslovil proti extrémním řešením. To znamená proti tomu, aby tu byl pokus buď vytvořit vládu, kdy bude vládnout nejsilnější, a zašlape všechny ostatní do země. Nebo naopak, aby se ti ostatní spojili, a zazdili toho, kdo zvítězil ve volbách. A druhá zajímavost souvisí s jednáními o vládě. Prezident Zeman naznačil, že počítá s tím, že první, ale spíše druhá Babišova vláda by mohla být ustavena jako menšinová, ale s tolerancí Poslanecké sněmovny v únoru. To je konec spekulacím, že prezident republiky bude tuto fázi podle své potřeby natahovat."

Projev prezidenta rozdělil politickou scénu

A jak se dívají na prezidentův projev politici? Premiér Andrej Babiš (ANO) ho považuje za pozitivní. Dodal, že do dalších politických jednání bude programové prohlášení upravovat:

"Zatím to vypadá, že důvěru 10. ledna nezískáme. Pokud budeme mít druhý pokus, a bude více času, tak uděláme všechno pro to, abychom našli shodu, aby vláda vznikla, respektive byla tolerována."

Rezervovaně se vyjádřili zástupci ODS, místopředseda Martin Kupka:

"Programové prohlášení, které by za jiných okolností vznikalo cestou hledání kompromisu, tak vzniklo tak, že s ním Andrej Babiš přichází. V tomto směru to pokládám za lichou součást projevu, za škodolibé pošťouchnutí."

Negativně hodnotili Zemanova slova také lidovci, TOP 09 nebo Starostové. Šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že mu v projevu chyběl jakýkoliv prvek velkorysosti a smíření. Naopak ho ocenil šéf komunistů Vojtěch Filip a předseda SPD Tomio Okamura. Podle něj odrážel priority jeho hnutí.