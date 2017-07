"Obranný průmysl má některé velmi úzké specializace, kde přesluhují důchodci. A já se děsím toho, až jednou ti lidé opravdu odejdou do důchodu, že nenajdeme plnohodnotnou náhradu."

Kolik výrobců zbraní je v Česku?

"V naší Asociaci je sdruženo více než sto firem. Troufám si tvrdit, že pokrýváme většinu výroby českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Nicméně existuje řada drobnějších firem, které mají třeba jen část výroby orientovanou na zbrojní průmysl. Ale těch sto firem je klíčových."

Mění se struktura zbrojní výroby v Česku?

"Mění se, a pro Českou republiku myslím pozitivně. Výroba se přesouvá do více sofistikovaných věcí. Méně prodáváme jakési repasované staré zásoby. Je to vidět na tom, že nám narostl export radarové techniky, pasivních sledovacích systémů, radiostanic. Tento export narostl o více než 80 procent."

Kam export nejvíc směřuje?

"Máme štěstí, že ho máme hodně diverzifikovaný. Třicet procent směřuje do Evropské unie. Dále 24 procent na Střední východ. Když bych bral jednotlivé země, tak největší podíl na našem exportu, a to 10 procent, má Irák. Ale to je hlavně kvůli exportu bitevníků L-159."

Co tvořilo v letošním roce největší vývozní položku? Byly to právě bitevníky?

"Ty byly významné, ale my spíše sledujeme strukturu oborovou. Nejvíc tvořila pozemní technika, víc než 31 procent. Letecká technika, tam patří bitevníky, vrtulníky, součástky, ta tvořila necelých 30 procent. Velký skok udělalo elektronické vybavení. Trochu nám poklesly ruční palné zbraně, ale nebylo to na škodu, protože narostly nové zbraně."

Jaký je podíl exportu?

"Neexistuje přesná statistika, ale naše odhady uvádí, že zhruba 90 procent naší produkce je exportováno. Máme silný zbrojní průmysl a velmi malou armádu. Bohužel dochází k určitému negativnímu trendu v posledních několika letech. Narůstá nám dovoz zahraniční techniky do České republiky. Myslím, že když jsou naše firmy schopné uspět na zahraničních trzích, že by měly být automaticky preferovány na domácím trhu, což se bohužel zatím neděje tak, jak bychom si představovali."

Dá se ohlídat, aby se české zbraně nedostávaly do míst některých konfliktů, například k teroristům?

"Existují velmi silné kontrolní mezinárodní mechanismy. Žádný český výrobce nemá zájem na tom, aby se jeho zbraň dostala do rukou třeba Islámskému státu. Za prvé je to pro něj obchodně v podstatě katastrofa. Za druhé nikdo nechce podporovat takové instituce. Nicméně nedá se vyloučit, že k nim jednotlivé kusy dostanou. Stane se, že zastřelí vládního vojáka v Iráku, seberou mu zbraň, a použijí ji v boji. Ale k tomu dochází ve všech konfliktech. Pro nás je klíčové, aby k tomu nedocházelo ve velkém množství, a aby neexistovala žádná česká firma, která by se úmylně snažila dodávat na špatnou stranu barikády."