Zásoba zavináčů v rosolu nebo jízda kočárem:Ježíškova vnoučata plní přání seniorům

"Jsem Ježíškovo vnouče. Chtěla bych určitě vidět, jak to té babičce nebo dědečkovi udělá radost. Já i můj syn určitě za někým přijedeme," říká Petra. Zájem o to, stát se stejně jako ona Ježíškovým vnoučetem, je velký. Na vnoučata ale čeká dost práce a ne vždy jde o to, nějaký dárek koupit. Často třeba bude stačit, jít si jen prostě popovídat. Ale i na to je potřeba najít si čas a chuť.

Paní Marie Olžbauerová z Domova pro seniory v Drhovli na Písecku má 87 let a její přání je trochu specifické:

"Ráda bych se podívala do televize. Abych jim to trošku zkritizovala, protože já sama jsem tam pracovala 25 let."

Nejen prohlídku televize, ale i jízdu na koni nebo zásobu dia minerálek na celý měsíc si přejí klienti z domovů pro seniory po celé republice. Registraci spustil Český rozhlas v pondělí 13.11. ve 13:11. Stát se Ježíškovým vnoučetem není složité. Stačí se registrovat na adrese www.jeziskovavnoucata.cz. Poté, co si vyberete, co chcete splnit za přání a vyplníte kontaktní údaje, je ještě potřeba kliknout na odkaz v potvrzovacím emailu, říká Dana Josefová z týmu Ježíškových vnoučat:

"Je to důležité, aby si z vás neudělal dobrý den a přání nevyplnil místo vás. Odkaz potvrdíte a během půl minuty vám přijde další mail s kontaktními údaji konkrétního domova."

Dárek po letech

Projekt Ježíškova vnoučata vznikl už v loňském roce. Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. A dárek už nedostali klidně i celé roky. A tak se to rozhodla změnit.

Mezi ty, kteří Ježíškova vnoučata podpořili, patří i zpěvačka Lucie Bílá.

"Já už jsem několikrát říkala, že se lidi hodně věnují dětem, ale proč se nevěnovat babičkám a dědečkům, kteří to potřebují stejně jako ty děti. Mám dobrý pocit, když můžu udělat něco pro lidi, kteří třeba zůstanou sami. Moje maminka dělala roky pečovatelku v domově důchodců, takže mám k tomu hodně blízko. A najednou takový projekt! Samozřejmě, že budu strašně pyšná, že se stanu člověkem, který ten krásný projekt rozkecá."