„Zase můžu hrát s dobrými soupeřkami,“ říká Kvitová po účasti na US Open

Vítězství jí ale rozhodně nedala lacino. Bojovala až do konce a z těsného výsledku byla zklamaná.

"Momentálně převládají spíše ty špatné emoce a zklamání, možná právě proto, že to bylo jen o kousek. Za pár dní to ale bude dobré, budu trénovat a zase někam pojedu, zapomenu na to a zase to půjde."

Pro Petru Kvitovou šlo přitom o nejvydařenější účast na turnaji v celé sezóně. Hrála teprve osmý turnaj po prosincové operaci pořezaných prstů levé ruky. Na předešlých grandslamech v Paříži a v Londýně skončila ve 2. kole. Sama kladně hodnotí také to, že už je schopná hrát s těmi nejlepšími:

"Nechtěla jsem se vracet tak, že budu jen tak hrát. Jsem ráda, že to tam pořád je, že můžu hrát proti dobrým soupeřkám. Myslím si, že to je asi to nejlepší zjištění, které jsem tady mohla získat. Je to o těch pár míčcích, které dneska vyšly spíše jí, a doufám, že mě to nakopne," doufá Petra Kvitová.