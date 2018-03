Z100 aneb po stopách Hanzelky a Zikmunda

Zikmund100, tak se jmenuje projekt, který zanedlouho zavede dva cestovatele do více než třiceti zemí několika kontinentů. Během své pouti budou moct srovnávat, co se na místech, která svým objektivem kdysi zachytili Zikmund s Hanzelkou, za desetiletí změnilo, říká Tomáš Vaňourek.

"Plánujeme cestu, kterou pánové Zikmund a Hanzelka absolvovali v letech 1959-1964. Plánujeme projet 32 zemí, 75 tisíc kilometrů a máme na to devět měsíců."

Zikmund s Hanzelkou tehdy projeli třeba Sýrii, Pákistán, Indii, Kambodžu nebo Japonsko. Jejich dnešní následovníci se na cestu intenzivně připravovali, popisuje Lukáš Socha:

"Člověk musí přečíst spoustu knih, musí se párkrát zastavit v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde je archiv pánů inženýrů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky, kde jsou nashromážděné materiály z jejich cest. Je toho obrovské množství, takže my jsme to museli všechno přebírat a hledat, co se dá a nedá udělat. Když řeknu příklad: v Japonsku byli nedlouho po II. světové válce, především města Hirošima a Nagasaki byla téměř srovnána se zemí. Pro nás je to zajímavé, protože se to vyvinulo, rozrostlo, Japonsko je dnes ekonomická velmoc, stojí tam skleněné mrakodrapy apod. To je pro nás ten kontrast, který my budeme ukazovat a fotit. Nejlépe ze stejné kompozice jako oni."

Irák a Sýrie s otazníkem

Pánové Zikmund a Hanzelka měli svoji tatru, Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek využijí mnoho dopravních prostředků:

"Je to jednoduché. Letecky se dostaneme na ty základní body, přes moře poletíme jen letadlem, lodě by nás zdržovaly. No a pak - na koni, motorce, oslu, vlakem nebo pěšky."

"Jde o to to stihnout, nemáme pět a půl roku, jako měli páni inženýři, máme devět měsíců. Jsme ale velmi dobře připraveni. Je taky potřeba říct, že např. Sýrie a Irák byly ještě před 30 lety země, kam lidi chodili na kafe, jako my tady, a kde se měli fajn. Všichni ale víme, jak to tam dneska vypadá. My si ani nějak nepředstavujeme, že nás do těch zemí někdo pustí. Kdyby se to ale mohlo stát, tak by to možná mělo smysl, patří to k tomu. Ale na druhé straně se máme taky trošku rádi," říká Lukáš Socha.

Projekt Z100 podpořil i sám Miroslav Zikmund. Startuje 1.dubna, na jeho konci by měla proběhnout výstava i premiéra filmu o cestě samotné.