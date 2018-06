Významní vědci, čeští krajané i ruští disidenti převzali cenu Gratias agit

Cena má podobu křišťálového globu od akademického malíře Zdeňka Petra. Setkání bylo zahájeno slavnostními fanfárami.

Po české hymně pak ministr zahraničí Martin Stropnický ocenil mimořádnou odvahu skupiny ruských disidentů, kteří v roce 1968 protestovali na Rudém náměstí proti okupaci Československa a byli za to tvrdě potrestáni sovětským režimem.

"Takto vypadá statečný člověk, takto vypadá člověk, který v životě udělá krok, o kterém ví, že mu může přinést značné komplikace, a přesto ho udělá. Takoví lidé neokázale stateční, tady sedí před vámi," řekl ministr k směrem k oceněným.

Cenu převzali tři žijící ze skupiny osmi ruských disidentů Viktor Fainberg, který žije ve Francii, Pavel Litvinov Taťána Bajevová, kteří žijí v USA.

Český hydrogeolog zmapoval Etiopii

Celkem bylo oceněno 11 osobností, ale také tři organizace. Nositelem ocenění je například jordánský lékař Watheq Al-Qsous, který studoval v Česku a na Slovensku, a výrazně se podílí na zdravotnickém programu Medevac, jehož prostřednictvím česká vláda pomáhá syrským uprchlíkům. Al-Qsous zajišťuje českým lékařským týmům zázemí v ammánských nemocnicích, organizuje výběr pacientů v uprchlických táborech a vedle toho dál působí jako operatér.

Letos poprvé zamířila cena Gratias agit do Etiopie hydrogeologovi Jiřímu Šímovi. Absolvent Univerzity Karlovy od roku 1985 vytváří hydrogeologické a hydrochemické mapy Etiopie, které pomáhají zemi hospodařit s vodními zdroji. Šíma působil i v dalších afrických zemích nebo v Íránu. V Etiopii také pomáhá českým rozvojovým projektů zaměřeným na vodohospodářství.

Čeští krajané tvořili nejpodstatnější část oceněných. Za organizaci krajanského života a propagaci české kultury byli oceněni předsedkyně Klubu občanů České republiky na Slovensku Jana Bratinková, organizátorka krajanského života v Austrálii Jana Reichová, básník žijící ve Švédsku Otakar Štorch a předseda Besedy Slovan ve Švýcarsku Jaroslav Havelka. Za překlady českých knih do španělštiny a rozšiřování českého jazyka převzala cenu Kateřina Vlasáková.

Ocenění dostal také architekt, stavitel a mecenáš krajanských aktivit v Argentině Estanislao Kocourek, přední český iberoamerikanista Josef Opatrný, odborník na dílo a život Franze Kafky Hartmund Binder z Německa či objevitel nových metod léčby neplodnosti Jaroslav Mařík žijící ve Spojených státech. Na našich stránkách najdete medailony jednotlivých oceněných.

Cenu Gratias agit získal i Pařížský Sokol a Památník Lidice

Cenu Gratias agit získaly i tři organizace. Kromě už zmíněné skupiny "osmi statečných" v Moskvě, to byl Pařížský Sokol a Památník Lidice. Pařížský Sokol si připomíná 125 let. Jeho členové se například aktivně zapojili do bojů první světové války v řadách roty Nazdar, vojenské jednotky, která působila v rámci cizinecké legie. Zároveň se stal jedním z nejaktivnějších krajanských spolků ve Francii. Dokáže oslovit v Paříži a jejím okolí i nově se usazující Čechy.

Památník Lidice byl oceněný za rozvoj Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Ta byla založená v roce 1967 a je jednou z největších výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě. Pro letošní rok je vyhlášeno téma Voda (nad zlato) a do Památníku Lidice přišlo téměř 30 tisíc prací.

Když slavnostní předání cen Gratias agit skončilo, čekal na oceněné a jejich hosty slavnostní raut, kde se tak setkali krajané doslova z celého světa.