Vypijete za týden 4 piva nebo půl litru vína? Podle odborníků je to nadměrná dávka

Výzkum probíhá každé dva roky, a tenhle se konal ještě před účinností protikuřáckého zákona. Podle odborníků z Centra veřejného zdraví bude trvat ještě několik let, než se zákon na spotřebě alkoholu i tabáku odrazí.

Dáte si dvojku denně? Podle odborníků je to rizikové

Odborníci jsou poměrně přísní. Za nadměrnou dávku alkoholu považují víc než tři až čtyři piva nebo půl litru vína za týden. Tuhle dávku pije pětina dospělých mužů a pět procent žen. Denně si skleničku dá zhruba každý sedmý Čech. Muži vypijí průměrně deset litrů čistého alkoholu ročně, ženy necelé 4 litry.

Za rizikové pití odborníci považují, když ženy vypijí přes 20 gramů alkoholu denně, u mužů je to 40 gramů. Co to v praxi znamená, řekl Ladislav Czémy z Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu:

"Jsou to dávky alkoholu odpovídající u ženy jednomu pivu nebo jedné dvoudeci vína, což je asi 18 g alkoholu denně."

Abstinentů jsou necelá čtyři procenta

Nejvíc se v Česku pije pivo, ale čím dál více lidé pijí i víno. Podle průzkumů až 80 procent šestnáctiletých konzumuje alkohol poměrně pravidelně.

A kolik je mezi námi abstinentů? Necelá 4 procenta. V posledním roce se pak alkoholu nenapilo 14 procent lidí. Většina nikoliv z vlastního rozhodnutí, ale ze zdravotních důvodů. Alkohol je příčinou asi čtyř až pěti procent úmrtí.

Nejvíc kouří mladí do 24 let

V Česku však mírně klesá počet kuřáků. Mezi dospělými loni kouřilo necelých 29 procent. Lidí, kteří si cigaretu dají každý den, bylo loni o čtyři procenta míň, než v roce 2012. Nejvíc kouří mladí od 15 do 24 let. V téhle skupině kouřilo v roce 2012 až 45 procent. Loni už jen necelých 35. Tedy nejvíc cigaret, ale i největší pokles.

Důvody, proč se v Česku méně kouří, shrnuje vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Marie Nejedlá:

"Stále víc se mluví o zdravotních dopadech kouření v souvislosti s náklady na léčbu. Lidi si uvědomují, že jejich poškozené zdraví bude to mít dopad i na jejich okolí. Také už to není módní záležitost."

Potvrzují to i lidé v centru Prahy. "Kuřák si ubere někdo jinde, aby na cigarety měl. Ovlivnit kouření může zdraví," zaznělo ve většině odpovědí.

Krabička cigaret dneska stojí průměrně 84 korun, některé přes stokorunu. Podle odborníků by se cigarety musely zdražit minimálně na 200 korun, aby to kuřáky odradilo.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová připomněla, že kvůli závislosti na tabáku ročně zemře v Česku až 18.000 lidí, dalších 1500 až 3000 zabije pasivní kouření. Život si zkracují průměrně až o 15 let.