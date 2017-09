Vymazání křížů na letáku Lidlu pobouřilo Čechy, česká centrála se omluvila

Například ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) považuje postup řetězce za pokrytecký. Poznamenal, že ke kostelům kříže patří tisíce let a že obchodní řetězec Lidl pokřivuje realitu.

"To, co udělal Lidl, respektive jejich marketing, je opravdu přes čáru. Je to nekorektní. Pokud chtějí a používají symbol tradičních pravoslavných kostelů na fotografii, tak pak to mají používat se vším všudy. Každý slušný vzdělaný člověk ví, že to je velká historie křesťanství, která má své symboly. Ke kostelu patří kříž, stejně jako k islámu patří některé symboly a všichni to víme," prohlásil ministr.

Zákazníkům pak Marian Jurečka doporučil, aby návštěvu Lidlu během "řeckého týdne" zvážili. Řada lidí už také na sociálních sítích oznámila, že přestávají v těchto obchodech nakupovat.

Proti smazaným křížům z řeckých kostelů se ohradil také kardinál Dominik Duka. Dokonce napsal dopis řeckému velvyslanci v Praze, v němž označil tento krok za bezprecedentní a nekulturní akt. Zatím jde podle něj jen o falšování fotografie, brzy ale může jít o reálné odstraňování křížů.

Náboženská a politická neutralita

Společnost Lidl se za svůj krok omluvila s tím, že cílem firmy rozhodně nebylo kohokoliv urazit. V prohlášení uvedla, že do katalogu použila motivy, které se objevily i v jiných zemích, a kříže vymazala ve snaze zachování náboženské a politické neutrality. Podle politologa Bohumila Doležala toto vysvětlení ale nemůže obstát.

"Podle mého názoru je vysvětlení firmy jednak legrační a jednak hrozně pitomé, ať se na mě nezlobí. Protože tady nejde jen o kříže, tady jde o úplně všechno. Je to snaha předělávat skutečnost tak, aby lépe vyhovovala dnešním hnutým kritériím. Chápu, že to dělají z obchodních důvodů a je možné, že jsou někde lidé, nejvíce jich je asi v Evropě, které takovéto vyvádění přitáhne. A pak jsou lidé, těch také není málo, ke kterým patřím i já a které to spíš odpuzuje."

Popírání kulturních a náboženských symbolů

Gesto Lidlu označil Bohumil Doležal za popírání kulturních a náboženských symbolů všeobecně. "Kdyby chtěli být důslední, budou muset vymazávat i například budhistické svatyně, prostě odbourávat skutečnost ve prospěch nějakých hnutých představ. A že jsou zrovna na paškále kříže, tak to je typické pro zamindrákované Evropany, ale jinak to má obecnou platnost. Je to proti jakémukoli náboženskému symbolu a vůbec proti čemukoli, co se takovýmto podivně vyšinutým lidem nehodí do kšeftu a kteří chtějí, aby skutečnost byla jiná, než opravdu je."

Česká centrála řetězce Lidl se v pondělí omluvila za obaly, ze kterých byly vymazány kříže. V prohlášení uvedla, že tým v Česku se na tvorbě grafiky letáků nepodílel a že rozhodně nechce popírat historickou realitu. Společnost předá reakce české veřejnosti mezinárodní centrále v Německu.